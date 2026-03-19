20만 넘는 인파 몰린다…종로구, 광화문 전방위 안전 관리 [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 BTS 컴백 공연을 앞두고 대규모 인파에 대비해 안전·환경 관리에 나선다.

구는 관내 공사장과 가로시설물, 도로, 보도 전반에 관한 대규모 안전 점검을 실시한다고 19일 밝혔다.

공연 이틀 전인 이날은 정문헌 구청장이 직접 광화문광장 일대를 둘러보며 현장 대응 상황을 살핀다. 점검은 광화문 인근 도로와 조명시설, 가로시설물, 노후건축물, 종로청계관광특구와 북촌 공사장을 중심으로 이뤄진다. 핫·코어존 내 공사 중지 현황부터 공사장 주변 점검, 웜존 내 환풍구 추락위험 요소와 물건 적치, 시설물 파손 여부 등도 확인한다.

정문헌 종로구청장이 19일 BTS 컴백 공연을 앞두고 광화문광장 일대를 둘러보며 현장 대응 상황을 살피고 있다. 종로구 제공

공연 당일에는 현장 관리를 더욱 강화한다. 구는 20일 오후 4시부터 안전요원을 2인 1조로 배치해 보도 위 대기 행렬과 노숙 상황에 대응한다. 광화문·청진·동십자각 지하보도 네 곳은 집중관리구역으로, 대한민국역사박물관부터 교보생명 구간 보도는 일반관리구역으로 지정해 순찰과 계도를 병행한다. 주최 측·경찰과 실시간 연락 체계도 유지한다.

행사 이후 환경 정비도 진행한다. 21일부터 이틀간 광화문과 인사동, 북촌, 종각 일대에 구 직원, 환경공무관, 청결기동대 등 약 140명을 투입한다.

구는 22일까지를 숙박시설 특별관리기간으로 정하고 점검반을 편성해 관광숙박업소·일반숙박업소·한옥체험업소·외국인관광도시민박업소의 숙박 요금 동향을 집중 모니터링할 예정이다.

교통 혼잡에 대비한 마을버스 임시 우회 운행 등 교통 변동 사항은 종로구 누리집과 누리소통망(SNS)을 통해 안내한다.

구는 이번 공연을 도시 브랜드를 알리는 기회로 활용할 계획이다. 20만 관중이 집결할 서울 한복판에서 'K-문화의 중심 종로'라는 메시지를 각인시키기 위해서다. 현재 광화문스퀘어 대형 전광판에 'K-문화의 중심 종로, 종로는 문화를 사랑합니다' 영상은 송출하고 있다.

정 구청장은 "이번 기회가 종로를 K컬처 대표 거점 도시로 세계에 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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