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배달 오토바이 ‘꼼수 운행’ 끝?…지역 이름 떼고 전국 번호판 달고 커진다

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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지역명 떼고 '전국 번호' 도입… 세로 길이 늘려 단속 카메라 식별력 30% 높인다
기존 이륜차 번호판(위)과 20일부터 도입되는 새 번호판의 모습. 새 번호판은 세로 길이가 길어지고 지역 명칭이 사라졌으며, 검은색 글자를 적용해 시인성을 높였다. 연합뉴스
기존 이륜차 번호판(위)과 20일부터 도입되는 새 번호판의 모습. 새 번호판은 세로 길이가 길어지고 지역 명칭이 사라졌으며, 검은색 글자를 적용해 시인성을 높였다. 연합뉴스

 

앞으로 도로 위 법규 위반 이륜자동차(오토바이)를 잡아내기가 훨씬 수월해질 전망이다. 오토바이 뒷번호판의 크기가 기존보다 30% 이상 커지고, 무인 카메라가 식별하기 좋은 새로운 디자인이 전격 도입되기 때문이다.

 

19일 국토교통부는 이 같은 내용을 담은 새로운 이륜차 번호판 체계를 오는 3월 20일부터 시행한다고 밝혔다. 이번 개편은 배달 서비스 확산으로 이륜차 운행이 급증했음에도 불구하고, 기존 번호판이 너무 작아 야간 단속이나 무인 카메라 촬영 시 식별이 어렵다는 지적에 따라 추진됐다.

 

◆ 지역명 사라지고 크기는 껑충…‘검은색 글자’로 시인성 극대화

 

가장 큰 변화는 번호판의 규격과 디자인이다. 새 번호판은 일반 자동차처럼 전국 어디서나 동일하게 사용하는 ‘전국 단위 번호 체계’로 전환된다. 이에 따라 번호판 상단에 적혔던 ‘서울’, ‘경기’ 등 행정구역 명칭이 사라진다.

 

가독성을 높이기 위한 물리적 변화도 크다. 가로 길이는 210mm로 유지하되, 세로 길이를 115mm에서 150mm로 늘려 전체 면적을 30.4%가량 넓혔다. 또한 기존 청색 글씨 대신 검은색 글씨를 적용해 단속 장비의 인식 가능성을 최대치로 끌어올렸다.

 

 

◆ 국민 96% “개선 필요”…신규 등록부터 순차 적용

 

이번 개편안은 철저한 여론 수렴 과정을 거쳤다. 국토교통부가 실시한 설문조사에 따르면 국민 1000명 중 96.1%가 이륜차 뒷번호판 개선이 필요하다고 응답했다. 특히 응답자의 94%는 이번 조치가 불법 운행을 방지하는 데 큰 도움이 될 것이라고 내다봤다.

 

새로운 번호판은 20일 오전 09시쯤부터 신규 사용 신고를 하거나 번호판 훼손으로 재발급받는 경우에 적용된다. 기존 지역 번호판을 사용 중인 운전자도 본인이 희망하면 새 번호판으로 교체할 수 있다.

 

이륜자동차 전국 번호판 제도 시행을 이틀 앞둔 19일 서울 송파구청에서 관계자가 새롭게 도입된 이륜차 번호판(사진 아래)을 시연하고 있다. 이번에 도입된 이륜차 번호판 규격은 기존 210㎜115㎜에서 210㎜150㎜로 확대됐다. 글자 색상도 파란색에서 검은색으로 변경, 반사 성능이 강화된 재질이 적용돼 주·야간 식별성이 개선됐다. 이재문 기자
이륜자동차 전국 번호판 제도 시행을 이틀 앞둔 19일 서울 송파구청에서 관계자가 새롭게 도입된 이륜차 번호판(사진 아래)을 시연하고 있다. 이번에 도입된 이륜차 번호판 규격은 기존 210㎜115㎜에서 210㎜150㎜로 확대됐다. 글자 색상도 파란색에서 검은색으로 변경, 반사 성능이 강화된 재질이 적용돼 주·야간 식별성이 개선됐다. 이재문 기자

 

◆ “이륜차 관리 체계의 전환점”…단속 실효성 높아질 것

 

전문가들은 이번 조치가 이륜차 교통사고 유발 행위를 억제하는 실질적인 장치가 될 것으로 분석한다. 그동안 오토바이는 번호판이 작고 휘어짐이 잦아 무인 단속의 사각지대에 놓여 있다는 비판을 받아왔다.

 

박준형 국토교통부 모빌리티자동차국장은 “이번 전국번호판 도입은 이륜차 관리 체계를 고도화하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “번호판의 시인성과 식별성이 개선됨에 따라 이륜차 운전자의 법규 준수율이 자연스럽게 높아질 것으로 기대한다”라고 밝혔다.


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