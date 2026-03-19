가요계 떠난 김민우, 자동차 영업왕 됐다

1990년대 인기 가수 김민우가 가요계를 떠나 자동차 영업사원으로 변신하게 된 과정과 근황을 전한다.

오는 22일 오후 11시 방송되는 KBS 1TV 음악 다큐멘터리 'Song큐멘터리 백투더뮤직 시즌2' 김민우 편에서는 그의 인생 2막이 소개된다.

김민우. 사진=KBS

1990년 데뷔한 김민우는 1집 수록곡 '사랑일 뿐야'와 '입영열차 안에서'가 지상파 음악 프로그램에서 연달아 5주 연속 1위(골든컵)를 차지하며 그해 신인상을 휩쓸었다.

하지만 인기 절정의 시기에 군에 입대하며 활동을 중단했고, 제대 후 발매한 앨범들이 상업적 성과를 거두지 못했다.

이어 1996년 이웃의 방화로 개인 녹음실이 전소되는 피해를 보면서 27세의 나이에 신용불량자로 전락하는 등 경제적 어려움을 겪었다.

이후 가요계를 떠난 김민우는 수입차 영업사원으로 전향해 제2의 삶을 시작했다.

누적 자동차 판매량 1000대를 돌파한 그는 지난 2025년 말 소속 회사에서 20년 근속상을 받는 등 업계에서 영업 전문가로 자리매김했다.

이날 방송에서 김민우는 영업사원으로 살아온 일상과 함께 자신의 대표곡 라이브 무대를 선보인다.

<뉴시스>

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