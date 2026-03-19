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국힘 공관위, 강남·송파·고양·포항·창원·달서 경선키로

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국민의힘 공천관리위원회는 19일 6·3 지방선거 기초단체장 경선 실시 지역과 후보자를 확정했다.

이번에 발표된 경선 대상 지역은 서울 강남구·송파구, 대구 달서구, 경기 고양시, 경북 포항시, 경남 창원시 등 6곳이다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 19일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공관위 회의 결과와 공천 일정 등에 관해 브리핑하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 이정현 공천관리위원장이 19일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공관위 회의 결과와 공천 일정 등에 관해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

서울 강남구에서는 김민경 미국 워싱턴 D.C 변호사, 김시곤 전 서울과학기술대학교 교수, 김현기 국민의힘 중앙연수원 부원장, 전선영 용인대 사회복지학과 교수 등이 4자 경선을 치른다.

서울 송파구에서는 강감창 전 서울시의원, 서강석 현 송파구청장, 안준호 전 송파구 부구청장, 최윤석 전 대통령비서실 행정관 등이 4자 경선으로 맞붙는다.

경북 포항에서는 문충운 반도체AI특위 부위원장, 박대기 국민의힘 미디어특위 부위원장, 박용선 전 경북도의회 부의장, 안승대 전 울산시 행정부시장이 4자 대결을 벌인다.

대구 달서구에서는 김용판 전 의원, 김형일 전 달서구 부구청장, 홍성주 전 대구시 경제부시장이, 경남 창원시에서는 강기윤 전 의원, 김석기 전 창원시장 권한대행, 조청래 전 국민의힘 당대표 특보 등이 각각 3자 경선을 치른다.

경기 고양시에서는 이동환 현 고양시장과 홍흥석 한강글로벌해운 대표이사가 양자 대결을 벌인다.

공관위는 "서류 및 면접 심사, 심사용 여론조사 결과 등을 바탕으로 엄격하고 공정한 심사 기준을 적용해 종합적으로 검토했다"며 "남은 지역에 대해서도 최종 의결되는 대로 추가 경선 지역 및 후보자를 공고하겠다"고 밝혔다.

<연합>


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