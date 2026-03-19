제5회 고창신재효문학상에 이강원 작가 장편소설 ‘만금빌라’

올해 고창신재효문학상에 이강원(62·여) 작가의 장편소설 ‘만금빌라’가 선정됐다.
고창군은 18일 동리국악당에서 제5회 고창신재효문학상 시상식을 열고 이강원 작가에게 상장과 상금 5000만원을 수여했다고 19일 밝혔다.
이 작품은 전쟁과 질병으로 가족을 잃은 건축업자와 고고학자인 아들 간의 갈등과 이해를 중심으로, 개인의 상처와 세대 간 충돌을 섬세하게 풀어내며 고창의 역사와 자연, 삶의 풍경을 깊이 있게 담아냈다는 평가를 받았다.
이 작가는 고창 신림면 출신으로, 원광대학교 대학원 문예창작학과를 졸업한 뒤 ‘아버지의 첫 노래’를 시작으로 ‘소년의 강’, ‘중정머리 없는 인간’ 등 작품을 발표하며 꾸준한 창작 활동을 이어왔다.
이 작가는 수상에 이어 지역 문학 저변 확대를 위해 군민과 함께하는 대화의 시간을 가졌다. 이 자리에는 지역 중·고등학생과 문화예술 단체, 독서동아리 회원 등 300여명이 참석해 문학에 대한 관심을 공유했다.
고창신재효문학상은 이 지역 출신 동리 신재효(1812∼84) 선생의 문화·예술사적 업적을 기리고 이를 계승·발전시키기 위해 2021년 제정했다. 동리는 고창 출신으로 판소리 열두 바탕 중 여섯 바탕(춘향가, 심청가, 흥보가, 수궁가, 적벽가, 가루지기타령)을 한글 사설로 정리·개작하고 이론을 정립했다. ‘호남가’, ‘광대가’ 등 15수 이상의 새로운 사설을 창작해 판소리계 소설의 출판을 이끌어 냈고, 최초의 여류 명창 진채선(1874~미상) 등 수많은 판소리 제자를 길러냈다.
고창을 소재로 한 창작 장편소설을 시상하는 이 문학상 제6회 공모는 오는 8월 31일까지 진행된다. 역대 수상작으로는 1회 ‘금파’(김해숙), 2회 ‘염부’(박이선), 3회 ‘조선사람 히라야마 히데오’(이준호), 4회 ‘단역배우 김순효 씨’(이수정)가 있다.
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