국민체육진흥공단, ‘2026 스포츠산업 선도기업 육성 지원 사업’ 추가 모집

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 문화체육관광부와 함께 국내 중소 스포츠 기업의 국제 경쟁력 강화를 위해 추진 중인 ‘2026 스포츠산업 선도기업 육성 지원 사업’에 참여할 기업을 추가로 모집한다고 19일 밝혔다.

국민체육진흥공단은 이번 추가 모집을 통해 총 3개 내외의 기업을 선정할 예정이다. 선정된 기업은 사업 고도화(제품 개발 및 개선·지식 재산권 취득 등), 판로 개척(홍보·광고 영상 제작 등) 및 해외 진출 기반 강화(해외 입점 등) 등 다양한 지원을 연차 평가를 거쳐 최대 3년간 받을 수 있다.

‘2026 스포츠산업 선도기업 육성 지원 사업’ 포스터. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

최근 3년 가중평균 매출액 80억원 초과 1500억원 이하의 제조업과 30억원 초과 600억원 이하의 서비스·시설업을 영위하는 기업이 신청 가능하다. 단 전체 매출액 중 스포츠산업(용품 제조·서비스·시설) 비중이 10% 이상이고, 동 분야 3년 이상의 경력을 보유한 국내 기업이어야 한다.

다음달 3일까지 스포츠산업지원 홈페이지에서 온라인으로 신청할 수 있다. 자세한 내용은 해당 홈페이지에서 확인하면 된다.

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