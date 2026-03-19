KTL, 안전관리 우수연구실 8개소 인증 획득

한국산업기술시험원(KTL)은 안전관리 우수연구실 인증제에 참여한 연구실 8개소 모두 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다고 19일 밝혔다.

정부는 연구실 관계자의 안전의식 향상을 위해 2013년부터 안전관리 우수연구실 인증제를 시행하고 있다.

폭발‧화재‧화학약품 누출 등과 같은 연구실 사고 예방과 연구자의 안전문화를 확산하기 위한 목적에서다.

KTL은 연구실 특성에 맞춘 맞춤형 안전관리 체계를 선제적으로 구축해 2024년 안전관리 우수연구실 2개소에 이어 2025년 8개소 인증을 획득해 국내 시험인증기관 중 가장 많은 우수연구실을 보유하게 됐다.

이를 위해 KTL은 안전보건교육 종합계획을 기반으로 대상별 맞춤형 교육을 운영, 연구종사자의 안전의식을 내재화하고 자율적 안전관리 역량을 향상해 왔다.

KTL은 연구실 안전 환경 및 취약 인프라 개선을 위해 △연구실 안전 환경 개선 지원 사업 △정밀안전진단 △정기점검 기반 연구 환경 개선 지도를 실시하고 연구 현장의 유해·위험요인을 선제적으로 관리했다.

이충원 경영지원본부장은 “이번 성과는 연구종사자 모두가 안전을 최우선 가치로 삼고 자율적인 안전관리 활동에 적극 참여한 결과”라며 “앞으로 우수연구실 인증제를 지속 확대해 전 연구실에 자율 안전관리 체계를 확산하고, 국민이 신뢰할 수 있는 국내 유일의 공공 종합시험인증기관으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

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