소방청, ‘BTS 컴백 공연’ 소방안전 총력…구급차 90여대 배치

소방청은 21일 방탄소년단(BTS) 컴백 공연의 성공적이고 안전한 개최를 위해 소방 안전에 총력을 기울인다고 19일 밝혔다.

소방청은 행사 당일 서울 광화문광장과 지하철 시청역 일대에 구조대원 등 인력 800여명과 구급차 90여대를 배치한다. 구급차 50대는 국가소방동원령을 발령해 동원한다. 중앙119구조본부 소속 테러대응구조대도 배치된다. 인파 밀집도와 동선을 고려해 광화문광장부터 시청역까지 3개 구역으로 나눠 종로소방서와 중부소방서, 서울119특수구조단이 한 구역씩 전담해 관리한다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 광화문광장에서 공연 준비작업이 이뤄지고 있다. 연합뉴스

아울러 특별경계근무 2호를 발령해 소방관서장 정위치 근무와 기동 순찰을 강화한다.

21일 오후 2시부터 인파가 완전히 해산할 때까지 소방청 내 상황 대책반도 가동한다. 주요 거점 3곳에 소방청 현장상황관리관을 파견해 유기적인 지휘·통제망을 확보한다.

김승룡 소방청장은 “세계적 아티스트의 공연이자 대규모 인파가 모이는 행사인 만큼, 가장 완벽하고 촘촘한 현장 안전망을 가동하겠다”며 “국민과 전 세계 팬들이 모두 안심하고 공연을 즐길 수 있도록 모든 소방 역량을 집중하겠다”고 강조했다. 김 청장은 21일 오후 현장을 방문해 대피로 확보, 구급차 이동 동선 등 소방안전대책 추진 상황을 점검한다.

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