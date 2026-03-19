네이버, 정치·선거 기사 댓글창 숨긴다…‘댓글 보기’ 클릭해야 볼 수 있어

네이버가 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 정치·선거 섹션 기사의 댓글창 정비에 나선다고 19일 밝혔다.

네이버가 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 정치·선거 섹션 기사의 댓글창 정비에 나선다고 19일 밝혔다. 네이버 제공

네이버는 지방선거가 종료될 때까지 정치·선거 섹션 기사 본문에서 댓글창을 바로 볼 수 없게 한다고 설명했다. 댓글 보기를 원하는 이용자가 ‘댓글 보기’ 버튼을 추가로 눌러야 다른 누리꾼들이 작성한 댓글을 보거나 직접 쓸 수 있다면서다.

특히 전체 댓글 모음 영역에서는 ‘최신순’ 정렬로만 제공하고, 기존과 동일하게 본인 확인을 거친 계정만 기사 1개당 댓글을 총 3개까지 작성할 수 있다. 네이버는 지난 선거에서도 같은 방식을 적용했다.

아울러 네이버는 악성 댓글 자동 차단 시스템도 다음 달 선보인다. 인공지능(AI) 클린봇 차단 시스템 기반으로 악성 댓글 비중이 일정 기준을 초과하는 기사에서는 댓글을 닫는 방식이며, 정치·선거 이외 모든 뉴스 섹션에서 도입을 검토하고 있다.

김수향 네이버 리더는 “네이버는 건전한 소통 공간으로 댓글 영역이 활성화될 수 있도록 기술적, 제도적 노력을 계속 이어갈 것”이라며 “보다 신뢰할 수 있는 뉴스 이용 환경을 제공하고 서비스를 고도화하겠다”고 말했다.

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