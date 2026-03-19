삼성바이오, 평균연봉 1억1400만원…4년새 44% 늘었다

삼성바이오로직스의 직원 평균 연봉이 1억1000만원을 돌파했다.

19일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 삼성바이오로직스 사업보고서에 따르면 작년 기준 직원 평균 보수는 1억1400만원으로 역대 최대 평균 임금을 기록했다.

이는 평균 임금 7900만원이었던 지난 2021년 대비 4년 사이 44% 늘어난 수치로, 매년 10%씩 연봉이 오른 셈이다. 해당 수치는 대표이사 및 임원을 제외한 직원 기준 평균 보수이다.

국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교했을 때도 업계 최상위 수준으로 평가되는 것으로 알려졌다.

앞서 삼성바이오로직스는 지난해 국내 바이오제약 업계 최초로 영업이익 2조원을 돌파하고, 연 수주 6조원을 돌파하는 등 역대급 성과를 기록한 바 있다.

삼성바이오로직스는 직원 평균 연령이 약 30세 수준으로, 전체 직원의 절반 이상이 20대인 점을 고려하면 연차 및 직급 대비 보상 수준은 경쟁사 대비 더욱 높을 것으로 예상한다고 언급했다.

회사는 3년 연속 초과이익성과급(OPI)을 역대 최대 수준이자 지급 상한선인 연봉의 50%로 확정했다. OPI는 삼성그룹의 성과급 제도로 직전년도 경영실적을 기준으로 초과이익의 20% 한도 내에서 연봉의 최대 50%까지 지급된다.

이와 함께 개인연금 및 복지포인트 지원을 통해 직원당 연 300만원 수준의 복지를 제공한다. 개인연금 지원은 회사와 직원이 함께 1대 1로 개인연금을 납입하는 복지제도로 직원이 희망하는 투자 상품을 직접 선택할 수 있도록 하는 맞춤형 지원이다. 국내 제약바이오업계에서 직원 개인연금을 지원하는 기업은 삼성바이오로직스가 유일하다는 설명이다.

아울러 삼성바이오로직스는 다양한 복지 혜택도 제공하고 있다. 회사는 ▲장거리 거주 직원을 위한 기숙사 무상 지원 ▲최신식 보육 시설 구축한 어린이집 ▲삼시세끼 연중무휴 제공 ▲가정의학과 등 병원 무상 이용 ▲피트니스 센터 등을 직원에게 제공하고 있다.

<뉴시스>

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