LG전자 베스트샵, 웨딩 고객을 위한 다양한 혜택 마련

사진=LG전자 베스트샵 제공

결혼을 앞둔 예비부부들 사이에서 신혼가전 트렌드와 신혼가전 준비 기준에 대한 관심이 높아지고 있다. 최근에는 꼭 필요한 필수가전을 중심으로 합리적으로 선택하려는 경향과 함께, 초기 비용 부담을 줄일 수 있는 구독형 신혼가전이 새로운 선택지로 떠오르고 있으며, 이러한 흐름 속에서 LG전자 베스트샵은 웨딩 고객을 위한 다양한 혜택을 마련해 예비부부들의 신혼가전 준비를 지원하고 있다고 밝혔다.

예비부부들이 신혼가전을 선택할 때 중요하게 고려하는 기준도 달라지고 있다. 단순한 가격 비교를 넘어 ▲장기적인 유지 관리 ▲초기 비용 부담 ▲공간 활용성 ▲에너지 효율 등을 종합적으로 따지는 경향이 뚜렷해지며, 구매와 구독을 병행하는 신혼가전 추천 전략이 점차 확산되고 있다.

LG전자 베스트샵에 따르면 지난해 전체 가전 매출 가운데 구독 매출 비중이 53%에 달해, 절반에 가까운 고객이 구독 방식을 선택한 것으로 나타났다. 또한 조사전문기관 트루 임팩트가 지난해 LG전자 가전 구독 이용 고객 2,979명을 대상으로 실시한 조사에서는 응답자의 92%가 ‘지인에게 LG 구독 서비스를 추천할 의향이 있다’고 답하며 높은 만족도를 보였다.

이 같은 신혼가전 트렌드에 맞춰 LG전자 베스트샵은 봄 결혼 시즌을 맞아 웨딩 고객 대상 프로모션을 진행하고 있다. 이달 말까지 웨딩 고객 인증 후 LG 가전을 구매하거나 구독한 고객은 100% 당첨 경품 이벤트에 참여할 수 있다.

LG전자 멤버십 앱을 통해 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 ▲신세계 모바일상품권 100만 원(1명) ▲50만 원(5명) ▲5만 원(50명) ▲스타벅스 기프티콘 등 다양한 경품이 제공된다. 웨딩 고객 인증은 베스트샵 매장에서 청첩장이나 예식장 계약서 등으로 간편하게 진행할 수 있다.

이와 함께 ‘웨딩 가전 고객 경품 추첨 이벤트’ 페이지를 카카오톡으로 공유한 고객 중 추첨을 통해 총 500명에게 GS25 편의점 모바일상품권 3천 원을 증정하는 이벤트도 함께 운영된다.

행사 기간 동안 LG전자 베스트샵에서는 LG 가전 구매 또는 구독 고객을 대상으로 25개 행사 품목에 한해 최대 750만 원 상당의 다품목 구매·구독 혜택을 제공한다. 여기에 구매 금액대별 사은품, 최대 150만 포인트 적립, 구독 라이프스타일 패키지 최대 30만 원 혜택, 구독 고객 대상 특별 사은품까지 더해져 신혼가전 준비 기준을 ‘혜택 중심’으로 확장하고 있다.

LG전자 베스트샵 관계자는 “최근 신혼가전 트렌드는 단순히 지금 필요한 제품을 구매하는 데서 그치지 않고, 개인의 라이프스타일과 향후 계획까지 고려해 선택하는 방향으로 변화하고 있다”며 “구매와 구독을 함께 비교·선택할 수 있는 LG전자 베스트샵은 이러한 신혼가전 추천 흐름에 부합하는 채널”이라고 말했다.

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