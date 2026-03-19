하지원 “캐릭터를 위해 몸까지 변화”…자기 자신 지우는 연기 고충 고백

배우 하지원이 작품 속 인물에 완전히 녹아들기 위해 스스로를 변화시킨 과정을 공개했다.

하지원은 지난 18일 공개된 성시경의 유튜브 콘텐츠 ‘성시경의 만날텐데’에 출연해 연기를 잘 소화하기 위해 노력한 다양한 부분들을 언급했다. 그는 캐릭터에 몰입하기 위해 외적인 부분까지 세심하게 조정했다고 밝혔다.

‘성시경의 만날텐데’ 영상 캡처. 성시경

그는 “소리 지를 때나 웃을 때 조금이라도 ‘하지원’이 보이면 처음부터 다시 했다”고 밝혔다.

평소 건강한 이미지가 강한 자신을 의식했다는 그는 “몸도 일부러 좀 바꿨다”고 털어놨다. 이어 그가 맡은 역할이 예민하게 보이기 위해 “심한 운동이나 웨이트로 근육을 줄이고 스트레칭했다”고 말했다.

또한 “나 자신을 지우는 과정이 가장 어려웠다”고 솔직하게 고충을 털어놨다.

‘성시경의 만날텐데’ 영상 캡처. 성시경

이야기를 듣던 성시경은 “많이 듣겠지만 진짜 예쁘시다”며 “피부도 너무 좋으시다”고 외모 칭찬을 퍼부었다. 더 나아가 그를 향해 “주변에서 ‘리즈’라고 얘기하던데 알고 있나”고 물었다.

하지원은 민망한 듯 웃다가 “나이 들어도 예쁘다는 말 들으면 좋다”고 답변했다. 주변에는 운동 종류를 물어보기도 한다고. 그는 “원리를 파악하며 운동하는 걸 좋아한다”며 즐겨하는 운동으로 ‘요가’를 뽑았다.

한편 하지원이 출연하는 ENA 드라마 ‘클라이맥스’는 권력과 욕망을 좇는 인물들의 이야기를 그린 작품이다. 작품에서 그는 내리막길에 들어선 톱 여배우 역할을 맡았다. 이 드라마에는 차주영, 주지훈 등이 함께 출연한다.

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