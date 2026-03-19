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[속보] 李대통령 지지도61.1%···前조사대비 6% 상승 [코리아리서치]

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이동준 기자 blondie@segye.com

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이재명 대통령이 전날인 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 전날인 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령의 국정 지지도가 61%를 넘어선 여론조사 결과가 19일 나왔다.

 

천지일보가 코리아정보리서치에 의뢰해 지난 16~17일 전국 만 18세 이상 남녀 1007명을 대상으로 이 대통령의 국정 수행에 대해 조사한 결과, 긍정 평가 응답률은 61.1%로 조사됐다.

 

직전 조사(54.6%) 대비 6% 이상 큰 폭으로 올랐다. 부정 평가는 35.4%였다.

 

성별로 보면 남성은 긍정 61.2%, 부정 35.9%였고, 여성은 긍정 61.0%, 부정 34.8%로 나타났다.

 

지역별로 보면 호남·제주는 10명 중 9명(92.4%)이 긍정평가로 압도적이었고, 서울(긍정 55.6%, 부정 40.8%)과 경기·인천(긍정 58.9%, 부정 38.3%), 충청권·강원(긍정 59.9%, 부정 36.5%)도 긍정평가가 앞섰다.

 

부산·울산·경남(긍정 59.0%, 부정 35.8%), 대구·경북(긍정 48.5%, 부정 44.6%)에서도 긍정여론이 소폭 앞선 결과가 나왔다.

 

이번 조사는 휴대전화 RDD 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며 응답률은 3.7%였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.


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