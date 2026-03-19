김혜경 여사, 국제백신연구소 한국후원회 명예회장 추대

김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장으로부터 IVI 뱃지 및 마스코트인형(샘)을 증정 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

김혜경 여사가 제6대 국제백신연구소(IVI) 한국후원회 명예회장으로 추대됐다.

김 여사는 “큰 영광이지만 그에 따르는 사명과 책임 또한 무겁게 느끼고 있다”고 밝혔다.

김 여사는 전날 오후 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장을 접견하고 이같이 말했다.

1997년 설립된 국제백신연구소는 고(故) 이희호 여사부터 대통령 영부인을 한국후원회 명예회장으로 추대해오고 있다.

김 여사는 “우리의 작은 손길이 수많은 살리고, 나아가 미래를 바꿀 수 있다는 확신을 갖고 저 역시 여러분과 이 뜻 깊은 여정에 동행하고자 한다”며 “앞으로 대한민국이 세계 인류의 건강과 행복에 기여할 수 있도록, 그리고 국제백신연구소의 선한 영향력이 더 멀리 퍼져나갈 수 있도록 주어진 역할을 다하겠다”고 말했다.

제롬 김 사무총장은 “여사님의 후원회 명예회장직 수락은 글로벌 보건과 국제 연대를 향한 대한민국의 리더십을 상징하는 것”이라며 “IVI를 대표해 여사님의 지지와 성원에 진심으로 감사드린다”고 화답했다.

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