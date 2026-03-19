“차주영, 전신마취 큰 수술 후 회복 중”…성시경이 전한 근황

가수 성시경이 배우 차주영의 건강 상태를 전했다.

18일 가수 성시경의 유튜브 채널 콘텐츠 ‘만날텐데’에 출연한 하지원은 ENA 새 월화드라마 '클라이맥스'에서 함께 호흡을 맞춘 차주영에 대해 "순수한 웃김이 있는 친구"라고 소개했다.

"캐릭터는 세지만 사람 자체는 매우 사랑스럽고 털털하다"고 평했다.

이날 방송에는 차주영도 함께 출연할 예정이었으나, 건강상의 이유로 불참했다.

성시경은 "(차주영에게) 같이 나오라고 했더니 아직 회복이 안 됐다고 하더라"며 "전신마취를 동반한 큰 수술을 받고 회복 중인 상태"라고 대신 소식을 전했다.

앞서 차주영은 지난 1월 반복적인 비출혈(코피) 증상으로 인해 활동을 잠정 중단하고 수술을 진행했다. 당시 소속사 고스트스튜디오 측은 "장기간 지속된 비출혈 증상으로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며, 의료진 소견에 따라 수술을 진행했다"고 밝혔다.

한편 하지원과 차주영, 주지훈 등이 출연하는 '클라이맥스'는 권력과 욕망을 쫓는 인간들의 이야기를 그린 작품으로 지난 16일 첫 방송됐다. 하지원은 하락세의 톱 여배우를, 차주영은 호텔 사장 역을 맡아 연기 호흡을 맞춘다.

<뉴시스>

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