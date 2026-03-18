애니보고 바로 굿즈 산다… 라프텔, ‘스토어 홈’ 신설

국내 최대 애니메이션 전문 OTT 플랫폼 라프텔이 커머스 서비스 ‘스토어 홈’을 선보인다. 애니메이션 감상부터 굿즈구입까지 한번에 돕는 IP 통합 플랫폼으로 도약한다.

라프텔은 23일, 앱 내 메인 하단 탭에 굿즈 커머스 서비스인 스토어 홈을 정식 선보인다. 스토어 홈은 이용자들이 애니메이션 시청 후 느끼는 소장 욕구를 앱 내에서 즉시 해소할 수 있도록 콘텐츠에 커머스를 결합한 것이 특징이다.

라프텔 스토어 홈. 라프텔 제공

그에 따라 라프텔 유저들은 앱 내에서 콘텐츠 시청 후 바로 연관 굿즈 구매가 가능해졌다. 방문-시청-입덕-소장까지의 모든 여정을 플랫폼 안에서 해결하는 ‘원스톱 콘텐츠 사이클’이 구현됐다. 굿즈 구매를 위해 외부 플랫폼으로 이탈해야 했던 기존의 번거로움이 해소된 것이다.

또한 ‘스토어홈’은 신규·인기 상품을 큐레이션하는 캐러셀 영역과 원하는 상품을 찾아주는 검색 기능, IP별 전용 홈 기능 등을 통해 고도화된 개인화 서비스를 구현한다. 라프텔은 이번 서비스 출시를 통해 콘텐츠 유통에 머물지 않고 다양한 방식으로 IP(지식재산권) 가치를 극대화하는 애니메이션 포털로 진화하겠다는 전략이다. 특히 기존의 구독료 기반 수익 모델에 커머스 엔진을 더해 비즈니스 포트폴리오를 다각화함으로써 콘텐츠 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보할 계획이다.

라프텔 관계자는 “스토어 홈은 라프텔이 스트리밍 서비스를 넘어 팬들의 라이프스타일을 담아내는 플랫폼으로 진화하는 중요한 변곡점”이라며, “앞으로도 선도적인 서비스로 차별화된 경험을 제공하여 애니메이션 종합 포털로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 스토어홈 출시에 맞춰 유저들을 위한 파격적 혜택도 마련되어 있다. 라프텔은 20일부터 ‘귀멸의 칼날’ ‘주술회전’ 등 인기 IP 굿즈를 대상으로 하는 선착순 딜을 비롯하여, 최대 50% 할인 등 다양한 프로모션을 전개할 예정이다.

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