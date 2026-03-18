삼성전자 노조, 5월 총파업 가결

삼성전자 노동조합이 5월 총파업을 예고하면서 2년 만에 파업 사태가 재연되게 됐다. 중동 사태로 글로벌 불확실성이 커진 상황에서 파업에 따른 조 단위 손실이 예상된다. 오랜 부진 끝에 반등 기회를 잡은 삼성전자의 발목이 잡힐 수 있다는 우려도 커지고 있다.



삼성전자 노조 공동투쟁본부는 지난 9일부터 실시한 쟁의행위 찬반투표 결과 93.1% 찬성률로 쟁의권 확보를 완료했다고 18일 밝혔다. 투표에 참여한 노조는 전체의 과반인 6만명이 넘는 조합원을 확보한 초기업노동조합 삼성전자지부를 비롯한 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등이다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 모습. 뉴스1

이번 투표에는 이들 3개 노조 재적 조합원 8만9874명 중 6만6019명이 참여해 투표율 73.5%를 기록, 6만1456명이 찬성했다. 파업이 현실화할 경우 2024년 7월 25일간의 총파업에 이어 약 2년 만에 삼성전자에서 1969년 창사한 이래 두 번째 파업이 된다. 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 삼성전자 방문을 위해 직접 한국을 찾고 역대급 주가에 주주총회가 성공적으로 끝난 잔칫날, 총파업 예고 악재가 돌출한 것이다.



파업 투표에 돌입하기에 앞서 사측과 노조는 치열한 협상을 벌였다. 노조는 역대급 실적을 거둔 반도체 부문 직원들이 성과급을 더 받아야 한다고 주장했고, 사측은 MX(모바일경험)와 기타 직원과의 형평을 고려해 상한선 폐지는 힘들다고 난색을 표했다. 대신 사측에서 파격적인 처우 개선안을 제안했지만, 노조가 OPI(초과이익성과급) 상한 폐지 요구를 굽히지 않으면서 합의에 이르지 못했다.



역대급 대우에도 삼성전자 노조가 총파업을 결의하자 2년간의 어려움을 겪고 반등을 준비하려는 시기에 찬물을 끼얹는다는 비판이 나온다. 전체 직원이 아닌 반도체 부문 직원의 성과만 챙기려 하는 파업이란 지적도 있다.

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