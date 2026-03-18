통일차관 "미·중회담서 한반도 문제 의제화되도록 모든 역할 할 것"

김남중 통일부 차관은 18일 “향후 예상되는 미·중 정상회담 개최에 대비해 북·미회담 재개와 함께 한반도 평화 안정 문제가 의제화될 수 있도록 할 수 있는 모든 역할을 다하겠다”고 강조했다.

김남중 통일부 차관. 뉴시스

김 차관은 이날 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 북한연구학회 춘계학술회의’ 축사에서 “북한이 대화에 나올 수 있는 환경을 조성해야 한다”며 이같이 밝혔다. 북한이 노동당 제9차 대회에서 남북 간 ‘적대적 두 국가 관계’ 기조를 재확인하고 핵·재래식 전력 강화 방침을 천명한 데 대해서는 “정부가 그간 남북 간 군사적 긴장을 낮추고 상호 신뢰 회복을 위한 여러 선제 조치를 취해온 것을 감안하면 안타깝다”고 말했다.

정부는 한반도 평화공존 정책을 흔들림 없이 추진할 것이란 입장이다. 김 차관은 “이재명 대통령께서 3·1절 기념사에서 재차 강조했듯 ‘북한 체제를 존중하고, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체 적대행위를 하지 않는다’는 대북 3원칙을 확고히 견지해 나갈 것”이라고 설명했다.

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