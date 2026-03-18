與 박주민 “용산 정비창, 국민연금 참여 구독형 주택으로 개발해야”

더불어민주당 박주민 서울시장 경선후보는 18일 김성주 국민연금공단 이사장에게 “서울의 마지막 금싸라기 땅인 용산 정비창을 민간에 팔지 말고 국민연금이 참여하는 구독형 주택 방식으로 개발하자”며 투자를 제안했다.

국회 보건복지위원장인 더불어민주당 박주민 서울시장 경선후보(왼쪽)가 18일 서울 여의도 국회에서 김성주 국민연금공단 이사장에게 ‘용산 정비창 부지 국민연금 투자 검토 요청서’를 전달하고 있다. 박 후보 측 제공

박 후보는 이날 국회에서 김 이사장을 만나 “국·공유지는 함부로 팔지 말고 미래세대를 위해 지켜야 한다는 이재명 대통령의 철학, 분양보다 질 좋은 임대주택을 대폭 확대하자는 이 대통령의 주택 기조를 용산에서 실천하겠다”며 이같이 말했다. 김 이사장은 “국민연금이 충분히 검토해볼 수 있는 사안”이라며 “정부와 적극적으로 협의해 볼 것”이라고 화답했다고 박 후보 측은 전했다.

약 49만㎡ 규모의 용산 정비창은 GTX(수도권광역급행철도)-B, 신분당선 등과 연결되는 초광역 교통 허브이자 남산·한강·용산공원이 맞닿은 서울의 핵심 입지다. 이 부지를 민간에 팔지 않고 ‘구독형 주택’을 추진하겠다는 것이 박 후보의 주거 정책 중 하나다. 코레일과 서울주택도시개발공사(SH)가 토지 소유권을 갖고, 국민연금 등 민간 장기사업자가 토지 임대료와 운영 수익을 얻는 형태다. 40년 후엔 기부채납하는 구조다.

박 후보는 “이 대통령이 강조하듯 연금은 세대갈등이 아닌 세대연대를 위한 장치여야 한다”며 “이번 투자는 노후소득을 지키는 동시에 서울의 핵심자산을 미래 세대에게 온전히 넘겨주는 세대연대형 투자가 될 것”이라고 했다. 그는 이번 6·3 서울시장 선거를 “서울의 마지막 알짜배기 땅을 팔아 없앨 것인지, 미래 세대에게 넘길 것인지를 선택하는 선거”로 규정하며 “용산에서 시작해 서울의 도시·주택 정책을 한 단계 진화시킬 것”이라고 했다.

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