약효 평가도 ‘척척’…경과원, 메디바이오 장비 투자로 경쟁력 ↑

경기도경제과학진흥원(경과원)이 도내 메디바이오 기업의 연구개발(R&D)과 실증 지원에 팔을 걷어붙였다.

18일 경과원에 따르면 이번 고도화 사업은 2024년부터 진행된 산업통상자원부의 ‘메디바이오 핵심소재 기술개발 및 실용화 지원기반 구축’ 사업의 하나다. 현재 메디바이오 핵심소재는 의약품, 건기식, 의료용 소재 등에 폭넓게 쓰이고 있다.

경과원이 새로 도입하는 3종의 장비는 △대용량 세포 표적물질 이미징 장비(Operetta CLS) △화학발광 이미지 측정장치(iBright CL1500) △실시간 세포 관찰 분석 시스템(CELLCYTE 3)이다.

이 장비를 통해 기업들은 세포 수준의 정밀 분석과 실시간 관찰이 가능해져 핵심소재의 작용 기전과 효능을 정확히 검증할 수 있게 된다. CELLCYTE 3의 경우 살아있는 세포를 배양 환경 그대로 유지하며 실시간 분석이 가능해 독성 및 약효 지속성 평가에 유용하다.

경과원은 기업들이 연구 단계에 맞춰 필요한 장비를 선택해 쓸 수 있도록 공동활용 체계를 운영하고 있다. 지난해 관련 장비를 통해 도내 32개 바이오·제약 기업에 약 3400건의 시험·분석 서비스를 지원했다. 기업 연구자들의 실무 활용도를 높이기 위해 경기바이오센터에서 신규 장비(CELLCYTE 3) 활용 교육도 진행했다.

여성 연구원이 대용량 세포 표적물질 이미징 장비(Operetta CLS)를 살펴보고 있다. 경과원 제공.

앞으로 경과원은 ‘경기도 연구장비 공동활용 지원사업’을 통해 보유 연구장비 약 100종을 기업과 연구기관이 공동 활용할 수 있도록 지속해서 지원할 방침이다.

현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 “첨단 연구장비 구축은 기업 연구개발 경쟁력을 높이는 핵심 기반”이라며 “메디바이오 핵심소재의 과학적 검증과 실용화를 체계적으로 지원해 도내 기업의 연구 고도화와 신약개발 역량 강화에 기여하겠다”고 말했다.

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