“기분 좋아요”… 단두대 매치 앞두고 웃은 한국전력 권영민 감독 “부담 없이 웃으며 코트에서 내려오겠다” [수원 현장 프리뷰]

[수원=남정훈 기자] “기분 좋아요. 잘 쉬고, 잘 준비했으니까요”

남자 프로배구 한국전력과 KB손해보험의 2025~2026 V리그 6라운드 맞대결이 펼쳐진 18일 수원체육관. 경기 전 만난 한국전력 권영민 감독의 얼굴에는 웃음이 가득했다. 이날 경기의 중요성을 생각하면 다소 무겁거나 담담한 표정을 예상했지만, 권 감독은 그런 부담을 내려놓은 모습이었다.

이날 경기 전부터 코트 위에는 전운이 감돌았다. 두 팀 모두 이날 한 판 승부에 봄 배구 진출여부가 결정되기 때문이다. 이날 경기 전까지 올 시즌 모든 일정을 소화한 우리카드가 승점 57(20승16패)로 3위, 한국전력이 승점 56(19승16패)으로 4위, KB손해보험이 승점 55(18승17패)인 상황. 두 팀 모두 3-0, 3-1로 이겨 승점 3을 챙기면 3위 자리를 탈환하며 준플레이오프에서 홈어드밴티지를 가져갈 수 있다.

다만 3-2 스코어가 나올 경우 상황이 복잡하다. 한국전력전이 3-2로 이길 경우 승점 58로 3위를 차지할 수 있지만, KB손해보험은 3-2로 이길 경우엔 얘기가 다르다. 승점 2를 챙겨 승점 57이 되지만, 우리카드에겐 승패에서 밀리고 한국전력과는 승패가 같아져도 세트 득실에서 밀려 5위가 된다. 정리하면 한국전력은 세트 스코어에 상관없이 무조건 이기기만 하면 3위를 확보하고, KB손해보험은 3-0 혹은 3-1로 이겨 승점 3을 오롯이 챙겨야 한다.

확실히 상대보단 여유로운 상황이지만, 방심은 금물인 상황. 권 감독은 “지난 14일 우리카드전 2-3 패배하긴 했지만, 그 경기를 하기 이틀 전에 부산 원정을 다녀온 상황이었기에 만족한다. 괜찮다. 잘 쉬고, 잘 준비했다”라고 말했다.

한국전력 공격의 핵심인 베논의 몸 상태도 나쁘지 않다고. 권 감독은 “워낙 공을 많이 때렸으니 시즌 막판에 체력적 부담은 있지만, 우려할 수준은 아니다. 발목이 살짝 돌아간 것도 괜찮다”라고 설명했다.

5세트만 가더라도 한국전력이 봄 배구행을 확정짓는다. 권 감독은 “‘두 세트만 따도 올라간다’ 등의 그런 말은 안 했다. 그냥 우리가 할 수 있는 배구하자고, 부담없이 웃으면서 코트에서 내려오자고 얘기했다”라고 말했다.

올 시즌 KB손해보험과의 맞대결에선 리시브가 좋았던 한국전력이다. 권 감독은 “우리 리시브 라인의 리베로 (정)민수와 아웃사이드 히터의 (서)재덕이, (김)정호가 잘 버텨줬다. 관건은 리시브가 잘 된 상황에서 사이드아웃을 얼마나 잘 돌리느냐, 그리고 트랜지션 상황에서 득점이 잘 나온다면 경기를 편하게 풀어갈 수 있을 것 같가”라고 말했다. 이어 “우리의 약점 중 하나가 아웃사이드 히터들의 사이드 블로킹이다. 그렇다보니 우리카드의 아라우조, KB손해보험의 비예나를 잘 막으면 경기를 쉽게 풀어간 반면 뚫리면 어려웠다. 상대 세터 황택의가 워낙 좋은 선수니 서브 공략을 잘해서 리시브를 흔들어 투 블로킹 상황을 잘 만들도록 해보겠다”라고 덧붙였다.

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