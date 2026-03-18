엔비디아 젠슨 황 찾던 네이버, 왜 AMD와 손잡았나

국내 대표 플랫폼 기업 네이버가 미국 인공지능(AI) 반도체 기업인 AMD와 손잡고 인공지능(AI) 생태계 확장에 나섰다. AI 데이터센터의 핵심 자원인 그래픽처리장치(GPU) 공급망 다변화에 속도를 내며 기술 독립을 위한 승부수를 던졌다.

엔비디아에 집중됐던 AI 인프라 의존도를 낮추고 AMD와 손잡고 운영 효율화와 공급 안정성이라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 전략으로 풀이된다. 네이버의 '엔비디아-AMD' 투트랙 전략이 가속화됨에 따라 AI 산업의 주도권을 쥐기 위한 칩 확보 전쟁은 더욱 치열해질 것으로 보인다.

네이버와 AMD는 18일 네이버 제2사옥 '1784'에서 'AI 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 다양한 인프라 환경에서 AI 기술이 유기적으로 연결되는 생태계를 조성하고, 기술적 유연성을 높이는 것이다.

양사는 우선 네이버의 거대언어모델(LLM)인 '하이퍼클로바X'에 최적화된 고성능 GPU(그래픽처리장치) 연산 환경을 구축하기 위해 기술 협력을 강화한다. 이를 통해 AI 모델을 보다 안정적으로 운영할 수 있는 인프라 기술을 공동으로 고도화할 계획이다.

네이버는 모델 개발부터 데이터센터, 클라우드, 서비스 운영까지 전 과정을 아우르는 'AI 풀스택' 역량을 보유하고 있다. 이를 바탕으로 AMD의 차세대 인프라를 실제 서비스 환경에서 구현하고 확장하는 핵심 파트너 역할을 수행할 계획이다.

리사 수 AMD CEO의 이번 방한은 2014년 취임 이후 12년 만이다. AMD는 엔비디아가 사실상 독점해온 AI 반도체 시장에서 오픈AI, 메타 등 글로벌 빅테크 기업들과 잇따라 공급 계약을 체결하며 영향력을 확대하고 있다. 그동안 엔비디아가 주도해온 시장 구조에 균열을 내며 새로운 경쟁 구도를 형성하고 있다는 평가다.

업계에서는 네이버의 이번 행보를 '엔비디아-AMD' 투트랙 전략의 본격화로 보고 있다. 특히 이번 협력은 글로벌 AI 산업 환경 변화와 맞물려 주목된다. 최근 AI 서비스 경쟁이 심화되면서 고성능 GPU 확보가 핵심 과제로 떠오른 데다, 공급 부족과 비용 부담이 동시에 확대되고 있기 때문이다.

AI 데이터센터 구축에서 GPU는 연산 성능과 직결되는 핵심 자원이다. 대규모 언어모델과 생성형 AI 서비스가 확산되면서 GPU 수요는 폭발적으로 증가했지만, 공급은 제한적이어서 기업 간 확보 경쟁이 심화되고 있다. 이로 인해 특정 공급사에 대한 의존도가 높을 경우 서비스 안정성과 비용 구조 측면에서 리스크가 발생할 수 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

네이버 역시 이러한 환경 속에서 GPU 수급 안정성을 최우선 과제로 삼아왔다. AI 서비스 경쟁력이 연산 자원 확보 능력에 좌우되는 만큼, 특정 기업 의존도를 낮추고 복수의 공급망을 확보하는 것이 핵심 전략으로 떠올랐다.

네이버는 자체 AI 모델 운영을 위한 대규모 인프라 확충에 속도를 내고 있다. 지난 1월 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU) B200(블랙웰) 4000장을 기반으로 국내 최대 수준의 AI 컴퓨팅 클러스터 구축을 완료했다.

특히 네이버는 엔비디아와의 협력을 통해 인프라 경쟁력을 강화해왔다. 네이버 창업자인 이해진 이사회 의장이 직접 젠슨 황 엔비디아 CEO를 만나 협력 방안을 논의하는 등 긴밀한 관계를 이어왔다.

특히 네이버클라우드는 엔비디아와 협력해 제조업 중심의 '피지컬 AI' 플랫폼 구축에도 나섰다. 조선, 에너지, 바이오 등 주요 산업 현장에 AI를 적용하는 '버티컬 AI' 전략을 추진하며 산업 전반의 디지털 전환을 지원해왔다.

그러나 글로벌 GPU 공급 부족과 가격 상승은 네이버에 부담 요인으로 작용해왔다. AI 인프라 확대에 따라 필요한 GPU 규모가 기하급수적으로 증가하는 상황에서, 단일 공급사에 의존하는 구조는 장기적으로 한계가 있을 수밖에 없다.

이번 AMD와의 협력은 공급선을 이원화해 리스크를 분산하려는 전략으로 풀이된다. 업계에서는 이를 통해 가격 협상력을 높이고, 엔비디아 의존도를 낮추려는 포석으로 보고 있다.

더 나아가 이번 협력은 네이버가 추진 중인 '소버린(Sovereign) AI 2.0' 전략과도 맞닿아 있다는 평가다. 소버린 AI는 자국의 데이터와 기술을 기반으로 독자적인 AI 생태계를 구축하는 개념으로, 네이버는 이를 국가 산업 전반으로 확장하는 '소버린 AI 2.0'을 추진하고 있다.

이 전략을 실현하기 위해서는 대규모 연산 자원을 안정적으로 확보할 수 있는 인프라가 필수적이다. AMD와의 협력은 네이버의 AI 인프라 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 보인다. 기존 엔비디아 중심 협력 구조에 AMD가 더해지면서 공급망이 다변화되고, 보다 안정적이고 유연한 인프라 운영이 가능해질 전망이다.

업계에서는 네이버의 이번 선택이 단순한 GPU 확보를 넘어 장기적인 인프라 전략 전환의 신호일 수 있다는 분석도 내놓고 있다. AI 데이터센터 경쟁력은 결국 연산 자원 확보 능력에 달려 있는 만큼, 안정적인 GPU 공급 체계 구축이 필수적이라는 설명이다.

업계 관계자는 "네이버는 현재 국내에서 가장 큰 규모의 AI 인프라를 운영하는 리딩 기업이다. 이번 AMD와의 협력은 네이버가 가진 AI 벤더로서의 영향력을 하드웨어 영역까지 확장하는 계기가 될 것으로 보인다"고 말했다.

그는 "AI 인프라 안정화를 위해서는 특정 업체에 휘둘리지 않는 공급선 확보가 필수적"이라며 "전 세계적으로 GPU 품귀 현상이 지속되고 엔비디아 의존도가 지나치게 높아짐에 따라, 리스크 분산을 위해 AMD라는 새로운 카드를 선택한 것으로 보인다"고 덧붙였다.

한편 앞서 이날 리사 수 CEO는 기자들을 만나 한국 기업과의 AI 협력 확대 여부를 묻는 질문에 "물론이죠(Of course)"라고 답했다. 네이버에 AI 칩을 공급할 가능성을 묻는 기자들의 질문에 수 CEO는 "오늘 더 많은 것을 논의할 예정"이라며 구체적인 언급은 피했다. 삼성전자 파운드리와의 협력 계획에 대한 질문에도 "논의할 사안이 많다"고 짧게 답했다.

수 CEO는 이날 오후에 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 전영현 대표이사 겸 DS(디바이스솔루션) 부문장을 비롯한 반도체 사업부 경영진과 면담을 진행했다. 삼성전자는 이날 경기 평택사업장에서 AMD와 차세대 AI 메모리 및 컴퓨팅 기술 분야 협력 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 수 CEO는 19일 김성훈 대표 등 업스테이지 주요 경영진을 만날 예정이다.

<뉴시스>

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