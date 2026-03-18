배경훈 “앤트로픽 같은 기업 나와야… 2∼3년이 골든타임”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(독파모) 경선에 참여하고 있는 기업들에 “한국에서도 앤트로픽이나 구글 딥마인드 같은 글로벌 AI 기업들이 나와야 한다”며 2∼3년을 골든타임으로 강조했다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 18일 서울 종로구 과학기술자문회의에서 네이버, 카카오 등 국내 주요 AI 기업과 가진 독자 AI 관계 기업 간담회에서 발언하고 있다. 연합

배 부총리는 18일 서울 종로구 과학기술자문회의 대회의실에서 개최된 독자 AI 관계 기업 간담회에서 “기존보다 한 단계 나아가 근본적인 경쟁력을 갖춘 AI 모델과 서비스를 만들기 위해 정부와 기업이 머리를 맞대야 한다”고 말했다. 간담회에는 독자 AI 모델 프로젝트 2단계에 진출한 LG AI 연구원, 업스테이지, SK텔레콤, 모티프테크놀로지스를 비롯해 네이버와 카카오, NC AI 등 국내 주요 AI 기업들이 참석했다.

배 부총리는 “최근 중동 상황 등과 관련해 국가 전략자산으로서 자주적 통제와 균형을 위한 독자 AI 확보 필요성이 더욱 강조되고 있다”며 우리 기술로 만들고 세계적 경쟁력을 갖춘 AI 모델 필요성을 부각했다.

이어 그는 “과거 인터넷 경제 전환기에 네이버와 다음 등이 글로벌 기업 못지않은 경쟁력으로 성장했듯 AI 시대에도 우리 기업이 세계 무대에서 경쟁할 수 있도록 힘을 모아달라”고 했다. 정부는 독파모를 통해 세계 10위 안에 드는 대규모언어모델(LLM)을 개발하고, 우리 제조업과 연계해 피지컬 AI로 확장할 계획이다.

배 부총리는 간담회 후 기자들과 만나 “AI 로드맵상 마지막 단계인 피지컬 AI의 경우 올해 당장은 어렵겠지만 내년 정도에는 실제 행동 데이터가 결합해 현장에 적용될 수 있는 승부를 볼 만한 모델이 나올 것”이라고 했다. 배 부총리는 내년까지 AI 붐이 확대될 것으로 전망했고, 정부와 기업이 이 기간 산업 생태계를 제대로 구축하는 게 관건이라고도 했다.

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