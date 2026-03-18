부울경초광역경제동맹추진본부 공식 출범

부산시는 18일 부산에서 부울경초광역경제동맹추진본부(추진본부) 출범식을 열고, 남부권의 새로운 미래를 여는 실질적인 초광역 협력체계를 본격적으로 가동한다고 밝혔다.

박형준 부산시장(가운데)과 김두겸 울산시장(오른쪽 네 번째), 박일웅 경남도 행정부지사(왼쪽 네 번째)가 18일 부산에서 열린 부울경초광역경제동맹추진본부 출범식에서 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

이날 출범식에는 박형준 부산시장과 김두겸 울산시장, 박일웅 경남도 행정부지사가 참석해 부·울·경이 대한민국 성장의 새로운 엔진임을 선언하고, 단순한 행정 결합을 넘어선 ‘하나 된 부·울·경’으로서의 결속을 확인했다.

새로 출범한 추진본부는 급변하는 글로벌 환경 속에서 초광역 경제권 구축이 선택이 아닌 생존 전략이라는 3개 시·도지사의 의지를 반영해 조직을 강화했다. 기존 과 단위 조직을 3급 본부 체계로 격상하고, 2개 전담 부서를 신설해 정책 실행력을 높였다. 또 시·도 간 중복투자를 방지하고, 조선·방산·반도체 등 핵심 산업의 공동 가치사슬을 구축하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.

부울경초광역경제동맹은 2023년 출범 이후 인프라, 산업, 인재, 문화관광 3대 분야 53개 협력사업을 추진해 왔다. 핵심 1호 사업인 부산-양산-울산 광역철도 및 가덕도신공항 철도 연결선의 예비타당성조사 통과, 부·울·경 광역 환승요금 무료화 등 시·도민의 삶을 하나로 묶는 값진 성과를 내고 있다.

부산과 울산, 경남은 추진본부 출범을 계기로 정부의 ‘5극3특 균형성장전략’에 선제적으로 대응하면서 동북아 8대 광역경제권 육성을 통해 대한민국을 이끌 새로운 국가 성장엔진으로 위상을 확고히 한다는 전략이다.

특히 부·울·경 1시간 생활권 완성과 미래 신성장 산업 육성, 생활 밀착형 사업 등 시·도민이 경제동맹의 효용을 피부로 느낄 수 있는 실질적 성과 창출에 모든 역량을 집중할 계획이다. 또 주요 과제는 5년 단위 초광역권 발전계획 수립과 초광역특별게정 신설에 따른 협력사업 발굴, 5극3특 성장엔진 육성계획 수립 등 부·울·경의 미래 발전 전략을 구체화하고 속도감 있게 추진할 예정이다.

박형준 시장은 “행정의 경계는 지도 위에만 존재할 뿐, 시도민의 삶과 희망에는 경계가 없다”면서 “추진본부가 부·울·경을 수도권에 대응하는 강력한 성장축이자 글로벌 허브권으로 만드는 핵심 역할을 해주길 바란다”고 강조했다.

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