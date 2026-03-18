“부적격 후보 배제하라”…구례군수 민주당 경선 ‘도덕성 공방’ 격화

오는 6월 지방선거를 앞두고 전남 구례군수 선거판이 요동치고 있다. 더불어민주당 소속 예비후보들이 특정 후보의 ‘도덕성 문제’를 공개 제기하며 중앙당의 공천 개입을 촉구하고 나섰기 때문이다.

더불어민주당 전남도당. 민주당 제공

박인환·장길선·문정현·홍봉만·신동수 등 민주당 구례군수 출마예정자 5인은 18일 구례군의회에서 합동 기자회견을 열고 “민주당 공천 4대 원칙인 ‘도덕적 결함 후보 배제’와 ‘부정부패 없는 클린 공천’이 반드시 지켜져야 한다”고 밝혔다.

이들은 특히 김순호 예비후보의 과거 전력을 정면으로 겨냥했다. 후보들은 “김 예비후보는 과거 구례군수 비서실장 재임 시절 품위 유지 의무를 저버린 간통 사건 등 비도덕적 행위가 있었다”며 “이는 공천 배제 기준에 해당하는 중대한 사안”이라고 주장했다.

이어 “2022년 선거 당시 피해자에 대한 2차 가해에 이어 이번 선거에서도 3차 가해 논란이 제기되고 있다”며 “김 예비후보의 책임 있는 판단과 중앙당의 단호한 결단이 필요하다”고 압박했다.

경선 과정의 공정성을 둘러싼 의혹도 제기됐다. 이들은 구례군 전체 인구 약 2만3000명 가운데 7000명에 달하는 권리당원이 등록돼 있다는 점을 언급하며 “사실이라면 공정 경선을 훼손하는 심각한 문제”라고 주장했다.

또 “권리당원 모집 과정에서 위법·탈법 행위가 있었는지 전수조사를 통해 명확히 밝혀야 한다”며 중앙당 차원의 조사 필요성을 제기했다.

후보들은 이번 사태의 배경으로 지역 소멸 위기를 지목했다. 이들은 “지방 소멸 위기의 핵심 원인은 리더십 부재”라며 “부적격 후보를 철저히 걸러내는 것이 지역 회생의 출발점”이라고 강조했다.

이번 기자회견을 계기로 구례군수 경선이 단순 경쟁을 넘어 ‘도덕성 검증’과 ‘경선 공정성’ 문제로 확전될 가능성이 커지면서 지역 정치권의 긴장감도 한층 고조되고 있다.

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