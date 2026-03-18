6년 만에 체포된 親母…세 살 딸 학대치사 혐의 [사건수첩]

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 친모와 그를 도와 시신을 야산에 유기한 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이들의 범행은 초등학교 측이 입학 대상인 여아가 2년간 입학을 미루다 이후에도 등교하지 않는 점을 이상하게 여겨 신고하면서 꼬리가 밟혔다.

경기 시흥경찰서 전경. 연합

경기 시흥경찰서는 아동학대치사 혐의로 여성 A씨를 체포하고, 시신 유기 혐의로 남성 B씨를 붙잡아 조사 중이라고 18일 밝혔다.

A씨는 2020년 2월 당시 시흥시 정왕동 아파트에서 3살이던 친딸 C양을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는다. 그는 친부와 떨어져 자신과 단둘이 살던 C양이 어느 날 이불을 뒤집어쓴 채 숨져 있었다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 구체적 학대 기간과 방식에 대해선 명확한 진술을 내놓지 않았다.

연인 관계였던 B씨는 C양이 숨진 뒤 수일이 지나 시신을 안산시 단원구의 한 야산에 홀로 유기했다고 진술했다.

A씨는 C양의 입학 시기가 다가오자 범행을 숨기기 위해 B씨의 조카를 자신의 딸인 것처럼 꾸며 학교에 데려가기도 했다. C양은 2024년에 초등학교에 입학해야 했으나 A씨는 동 주민센터에 입학 연기 신청을 했다.

지난해에도 입학을 미루다가 올해는 C양이 살아있는 척 입학 신청을 했고 지난 1월 해당 학교에서 진행된 예비소집일에는 B씨의 조카를 자신의 딸인 척 데려갔다.

입학식 이후 딸의 현장체험학습을 신청하고 잠적한 A씨는 학교 측 신고에 따라 16일 오후 9시30분쯤 시흥시 정왕동 한 숙박시설에서 B씨와 함께 긴급체포됐다.

이때까지 아동학대 방임 혐의를 받던 A씨는 조사 과정에서 범행이 드러나면서 아동학대 치사로 혐의가 변경됐다. 경찰은 안산의 한 야산에서 이불보에 싸인 C양의 사체를 발견한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨 등에 대해 구속영장을 신청한 상태다.

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