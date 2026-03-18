두 달 만에 우승 취소… 트로피 주인 바꾼 阿 축구

지난 1월 막을 내린 2025 아프리카축구연맹(CAF) 아프리카 네이션스컵이 전례 없는 혼란에 휩싸였다. 대회 종료 두 달 만에 ‘챔피언’의 자격이 세네갈에서 모로코로 뒤바뀌는 초유의 사태가 벌어진 것이다. 국제 메이저 축구대회에서 사후 판정으로 우승팀이 변경된 것은 이번이 처음이다.



AP 등 외신은 18일 CAF가 세네갈의 결승전 승리를 무효 처리하고, 모로코의 3-0 몰수승과 대회 우승을 공식 선언했다고 일제히 보도했다. 이번 결정은 모로코축구협회(FRMF)의 항소에 따른 것이다. CAF는 “모로코의 항소가 적법하다”면서 “세네갈이 아프리카 네이션스컵 규정 제82조를 위반했고, 이에 따라 제84조가 적용된다”고 판단했다. 제82조는 팀이 경기를 거부하거나 심판의 허가 없이 정규시간 종료 전에 경기장을 떠날 경우 패자로 간주돼 대회에서 탈락한다고 규정하고 있다. 제84조는 이를 위반한 팀에 0-3 몰수패를 적용하도록 명시하고 있다. 이로써 지난 1월19일 결승에서 연장 접전 끝에 1-0 승리를 거두며 정상에 올랐던 세네갈은 우승 자격을 박탈당했고, 개최국 모로코가 새로운 챔피언으로 공식 기록됐다.



논란의 발단은 결승전 막판에 벌어진 장면이다. 90분 정규시간 종료 직전, 장자크 은달라 주심은 비디오판독(VAR)을 거쳐 모로코의 브라힘 디아스가 파울을 당했다고 판단, 페널티킥을 선언했다. 앞서 결승골로 이어질 수 있는 득점이 취소된 세네갈은 모로코에 페널티킥이 선언되자 강하게 반발했다. 파페 티아우 세네갈 감독과 선수들은 판정에 강하게 항의하며 집단으로 그라운드를 이탈했다. 경기는 15~20분가량 중단됐고, 일부 관중이 물건을 투척하거나 그라운드로 난입하면서 현장은 아수라장이 됐다. 관중석에서는 양국 팬과 보안 요원 간 충돌이 발생했고, 일부 세네갈 팬이 체포되는 등 경기 외적인 갈등도 격화됐다.



이후 재개된 경기에서 모로코 페널티킥 키커로 나선 디아스는 승부를 가르지 못했다. 그는 파넨카킥을 시도했지만, 세네갈 골키퍼 에두아르 멘디가 침착하게 막아냈다. 결국 경기는 연장전으로 이어졌고, 세네갈은 연장 전반 4분 파페 게예의 결승골로 1-0 승리를 거두며 우승을 확정짓는 듯했다. 당초 CAF 징계위원회는 세네갈에 벌금 100만달러(약 14억8000만원)와 감독 및 선수들에 대한 출전 정지 징계를 내리면서도 경기 결과는 유지했다. 하지만 상급 기구인 항소위원회가 이를 뒤집었다. 항소위원회는 세네갈 선수단의 집단 이탈을 단순한 항의가 아닌 ‘경기 거부’로 판단했다.



이번 사태는 법적 분쟁으로 이어질 가능성도 배제할 수 없다. 세네갈은 스포츠중재재판소(CAS)에 제소할 수 있는 상황이며, CAS의 판단에 따라 우승팀이 다시 뒤바뀔 여지도 남아 있다.

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