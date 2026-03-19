[경제 단신] 스벅 스위트 밀크커피 50만잔 팔려 외

스벅 스위트 밀크커피 50만잔 팔려

스타벅스 코리아는 신제품 ‘스위트 밀크커피’(사진)가 출시 3주 만에 50만잔 이상 판매됐다고 18일 밝혔다. 스위트 밀크커피는 일본을 찾는 관광객들 사이에서 현지 스타벅스에서만 맛볼 수 있는 달달한 커피 우유 스타일의 커피로 화제를 모은 바 있다. 드립 방식의 브루드 커피에 바닐라 크림 베이스를 더해 부드러운 풍미를 낸 것이 특징이라고 스타벅스는 설명했다. 브루드 커피에 사용되는 원두는 주기적으로 바뀌어 매번 새로운 풍미의 스위트 밀크커피를 즐길 수 있다.



‘LG 구겐하임 어워드’에 트레버 페글렌

LG는 ‘LG 구겐하임 어워드’의 올해 수상자로 미디어 아티스트 트레버 페글렌(사진)을 선정했다고 18일 밝혔다. LG 구겐하임 어워드는 기술을 바탕으로 혁신적인 예술 활동을 하는 작가에게 수여하는 상이다. LG와 미국 구겐하임미술관이 협업해 만든 상인데 올해 4회째를 맞았다. 페글렌은 미국 출신 지리학자이자 미디어 아티스트로, 인공지능(AI)과 디지털 기술이 가진 권력 구조와 감시 체계를 사진과 영상, 설치 작품 등으로 탐구해 왔다. LG 구겐하임 어워드 국제 심사단은 “기술에 대한 비판적 탐구와 공적 책임, 윤리적 가치를 일깨우며 지속적으로 독보적인 작품 세계를 구축해 왔기에 우리 시대의 가장 영향력 있는 예술가 중 한 명으로 인정한다”고 선정 사유를 밝혔다.



국토부, 30일부터 청년월세 지원 접수



국토교통부는 청년들에게 월 최대 20만원씩 최장 24개월간 월세를 지원하는 ‘청년월세 지원사업’ 신규 신청을 받는다. 한시적으로 추진됐던 이 사업은 청년 주거비 부담 완화 차원에서 계속사업으로 전환돼 올해 6만명을 선정한다. 대상은 소득·재산 요건을 갖춘 19∼34세 청년 중 부모와 따로 거주하는 무주택자다. 희망자는 30일부터 5월29일까지 ‘복지로’ 홈페이지나 거주지 관할 행정복지센터를 통해 신청할 수 있다.

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