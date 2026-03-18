美, 이란 미사일 기지에 ‘벙커버스터’ 폭격… 호르무즈 뚫릴까

미국이 이란의 봉쇄로 고유가의 원인이 되고 있는 호르무즈해협 ‘뚫기’에 나섰다. 동맹국이 파병 요청에 부정적 기류가 강하자 미군은 해협 인근의 미사일 기지를 타격하며 안전 확보에 나섰다. 일부 국가는 유조선을 통과시키기 위해 이란과 거래하거나, 원유 수출선을 아예 서쪽의 홍해로 옮기는 등 해협 봉쇄 장기화를 대비하는 양상도 나타나고 있다.

브래드 쿠퍼 미 중부사령관. EPA연합뉴스

18일(현지시간) 이란 전쟁을 수행 중인 미국 중부사령부는 사회관계망서비스 엑스(X)를 통해 “미군은 호르무즈해협 인근 이란 해안을 따라 있는 견고한 이란 미사일 기지에 5000파운드(약 2.3t)급 지하 관통탄(deep penetrator munitions) 여러 발을 성공적으로 투하했다”고 밝혔다. 사령부는 “이들 기지에 배치된 이란의 대함 순항미사일은 해협을 통과하는 국제 해운에 위협이 되고 있었다”고 덧붙였다.



지하 관통탄은 토양이나 암석, 철근 콘크리트 등을 깊이 관통한 뒤 지하시설까지 침투해 목표물을 파괴하도록 설계된 무기로, ‘벙커버스터’로도 불린다. 미군은 지난해 6월 이란 내 주요 핵시설 3곳을 파괴한 ‘미드나잇 해머’ 작전에서도 벙커버스터를 투하하며 지하 핵심 시설을 파괴했다. 당시 이용된 ‘GBU-57’은 3만파운드(약 13.6t)에 달하는 초대형 폭탄으로, 이날 이란 미사일 기지 타격에 사용된 폭탄은 GBU-57보다 위력이 작은 것으로 보인다. 미군이 지난 13일 하르그섬을 공격할 때도 작은 용량의 벙커버스터를 투하했다는 보도가 있다.

중부사령부가 공개한 작전 지역은 이란 해군 제2사령부가 위치한 자스크 항구와 정유 시설 밀집지인 반다르아바스, 담수화 시설이 있는 키슘섬 등이 있다. 뉴욕타임스는 이날 이란 남부의 부셰르원전 부지에도 미사일이 떨어졌다고 보도했다. CNN은 “미군이 향후 3주 동안 이란에 추가 공격을 감행해 군사 시설을 체계적으로 파괴하려 할 것”이라는 분석가의 말을 전했다.



대규모 타격에도 미군이 해협 주변의 이란군을 완전히 소탕하는 데는 시간이 걸릴 것이란 전망이 나온다. CNN은 군사 전문가를 인용해 이란의 산악지형에서 이동식 발사대를 찾아내는 일은



어려울 것이라고 전했다. 미사일을 발사하거나 해역에 기뢰를 설치할 수 있도록 이란이 개조한 소형 선박도 수천 척에 이를 것이라고 CNN은 추산했다.

이란, 이라크 美대사관 공격 ‘맞불’ 17일(현지시간) 이라크 바그다드의 미국 대사관이 드론과 로켓에 피격돼 불타고 있다. 한 보안 소식통은 “드론 3대와 로켓 4발이 대사관을 공격했고, 이 중 드론 최소 1대가 대사관 내부에 추락해 화재가 발생했다”고 전했다. 바그다드의 미국 대사관 단지는 규모가 큰 미국 외교 시설 중 하나로 이란 전쟁 개전 이후 수차례 공격받고 있다. 바그다드=AFP연합뉴스

이에 일부 국가는 유조선을 통과시키기 위해 이란과 거래에 나서는 모습이다. CNN은 이란이 위안화로 거래되는 선박을 통과시켜주는 조건으로 8개국과 협의 중이라고 이란 소식통을 인용해 이날 보도했다. 이 소식통에 따르면 이 같은 거래에 응할 의사가 있는 국가가 이란 당국과 접촉 중인 것으로 전해졌다. 8개 국가의 명단은 공개하지 않았다.



이란이 일부 선박의 항행을 허용하는 정황도 포착되고 있다. 알자지라에 따르면 해상 정보업체 윈드워드는 전날 이란 국기를 달고 있는 선박을 제외하고 8척이 해협을 통과한 것으로 파악됐다. 15일과 16일에는 파키스탄 선박을 포함해 최소 5척이 이란 해역을 경유해 해협을 빠져나갔다. 이는 최근 며칠간 관측된 횟수의 거의 두 배라고 윈드워드는 설명했다. 업체 관계자는 “이란이 우방국에 대해 허가에 기반한 통행을 허용하고 있음을 시사한다”며 “중국·인도 등의 선박은 (해역에) 들어올 가능성이 크다”고 말했다.



호르무즈해협 봉쇄가 장기화할 것으로 전망되면서 아라비아반도 서쪽의 홍해를 통해 원유를 수출하려는 움직임도 확대되고 있다. 에너지컨설팅회사 크플러에 따르면 홍해 연안에 위치한 사우디아라비아 서부 주요 수출항인 얀부 항구의 이달 일일 원유 선적량은 지난해 대비 두 배 이상 증가했다. 세계 최대 석유 생산 업체 사우디 아람코는 최근 페르시아만 유전지대와 홍해를 직결하는 파이프라인을 통한 원유 운송을 확대하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 예멘의 후티 반군이 있어 홍해도 안전지대는 아니다.

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