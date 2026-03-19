[이코노 브리핑] 은행권, 신용대출 갈아타기 상품 출시 외

은행권, 신용대출 갈아타기 상품 출시

신용대출을 받은 개인사업자들도 18일부터 여러 금융회사의 대출금리를 비교해 더 낮은 상품으로 갈아탈 수 있게 됐다. 금융위원회가 소상공인의 금융비용 부담을 낮추기 위해 대출이동서비스를 개인사업자 신용대출로 확대함에 따라 이날 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)을 포함한 13개 은행과 네이버페이 등 총 5개 대출비교플랫폼이 관련 서비스를 내놓았다.

교보생명, SBI저축은행 인수 확정

교보생명은 금융위원회로부터 SBI저축은행 인수를 위한 대주주 변경 승인을 받았다고 18일 밝혔다. 이번 거래는 일본 SBI그룹이 보유한 SBI저축은행 지분을 매입하는 것으로 인수 금액은 약 9000억 규모다. 교보생명은 지난해 5월 지분 8.5%를 우선 인수한 데 이어 조만간 41.5%+1주를 추가 매입해 총 50%+1주를 확보하게 된다. 자사주를 제외한 의결권 기준으로는 58.7% 수준이다.

NH투자증권 3호 IMA 종투사 지정

NH투자증권이 18일 종합투자계좌(IMA) 업무를 할 수 있는 종합금융투자사업자(종투사)로 지정됐다. 금융위원회는 이날 NH투자증권이 자기자본과 인력, 내부통제장치 등 법령상 요건을 갖췄다고 보고 종투사로 지정하는 안건을 의결했다. 국내 사업자로는 지난해 선정된 한국투자증권과 미래에셋증권에 이어 세 번째다. 자기자본 8조원 이상 종투사에 허용되는 IMA는 고객 예탁금을 기업금융 등에 투자해 고수익을 추구할 수 있는 상품이다.

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