봄비와 함께 찾아온 형형색색 꽃밭 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

전국 대부분 지역에 봄비가 내린 18일 서울 중구 서울광장에서 봄꽃 식재가 한창인 가운데 외국인관광객들이 꽃을 바라보고 있다.

전국 대부분 지역에서 봄비가 내린 18일 서울 중구 서울광장에서 봄꽃 식재가 한창인 가운데 외국인관광객들이 발길을 멈추고 꽃을 바라보고 있다.

이날 서울광장에서는 관계자들이 형형색색 꽃을 옮기며 분주히 봄맞이 준비를 이어갔다. 비가 내리는 가운데서도 시민들은 잠시 걸음을 멈추고 꽃을 바라보며 다가올 계절을 기대했다.

18일 서울 중구 명동 거리에서 열린 ‘도심에서 미리 만나는 에버랜드 튤립축제’ 행사에서 모델들이 포즈를 취하고 있다. 에버랜드는 오는 20일부터 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여 종 약 120만 송이의 화사한 봄꽃이 가득한 튤립정원을 선보인다고 밝혔다.

전국 대부분 지역에 봄비가 내린 18일 서울 중구 서울광장에서 봄꽃 식재가 한창인 가운데 시민들이 꽃 앞을 오가고 있다.

전국 대부분 지역에 봄비가 내린 18일 서울 중구 서울광장에서 봄꽃 식재가 한창인 가운데 시민들이 꽃 앞을 오가고 있다.

18일 서울 중구 명동 거리에서 열린 ‘도심에서 미리 만나는 에버랜드 튤립축제’ 행사에서 모델들이 포즈를 취하고 있다.

18일 서울 중구 명동 거리에서 열린 ‘도심에서 미리 만나는 에버랜드 튤립축제’ 행사에서 시민들이 튤립을 받고 있다.

한편, 중구 명동 거리에서는 시민들에게 튤립을 나눠주는 '도심에서 미리 만나는 에버랜드 튤립축제' 행사가 열렸다. 에버랜드는 오는 20일부터 튤립과 수선화, 무스카리 등 100여 종 약 120만 송이의 봄꽃을 즐길 수 있는 튤립축제를 내달 30일까지 진행한다고 밝혔다.

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