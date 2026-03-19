그라운드플랜, ‘수분진정 겔 마스크’ 초도 물량 소진… 추가 물량 투입

그라운드플랜, ‘수분진정 겔 마스크’ 출시 (사진제공=그라운드플랜)

스킨케어 브랜드 그라운드플랜(groundplan)이 신제품 ‘수분진정 겔 마스크’ 런칭 기념으로 진행한 카카오쇼핑라이브에서 방송 시작 약 12분 만에 준비 물량을 전량 판매했다고 밝혔다.

이번 라이브 방송은 제품 공개와 동시에 소비자들의 관심이 집중되며 누적 조회수 약 22만을 기록하고 카카오쇼핑라이브 실시간 랭킹 1위에 오르는 등 관심이 높았다.

브랜드 관계자는 “방송 중 준비된 수량이 빠르게 소진되었고, 예상보다 빠른 품절로 구매하지 못한 소비자들을 위해 해외 판매용으로 준비된 물량 일부를 긴급 투입해 추가 판매를 진행하고 있다”고 밝혔다.

일부에서는 이번 완판 성과에 대해 “미스트 한 병을 그대로 담은 직관적인 제품 콘셉트와 고함량 수분 처방이 소비자들의 높은 관심을 이끌어낸 요인”으로 분석하고 있다.

이번에 선보인 ‘수분진정 겔 마스크’는 그라운드플랜의 대표 제품인 미스트 한 병 분량을 그대로 담은 하이드로겔 마스크다. 그라운드플랜 미스트는 누적 판매 75만 병을 기록한 브랜드 스테디셀러로, 정제수 대신 위치하젤수를 81% 처방해 피부에 깊은 수분 보습과 빠른 진정을 전달하는 제품이다. 일반적인 안개 분사 방식이 아닌 직진 분사 형태의 수분 분무기 타입 미스트로 민감 피부를 포함해 수분 진정 케어에 활용된다는 설명이다.

이러한 제품력으로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받아왔으며, 미스트의 수분 진정 효과를 보다 집중적으로 경험할 수 있는 스페셜 케어 제품에 대한 소비자 니즈가 이어졌다. 이에 그라운드플랜은 미스트 한 병의 수분 진정 경험을 그대로 담은 ‘수분진정 겔 마스크’를 개발하게 됐다고 밝혔다.

그라운드플랜, ‘수분진정 겔 마스크’ 출시 (사진제공=그라운드플랜)

신제품 ‘수분진정 겔 마스크’는 그라운드플랜의 스테디셀러 미스트 약 700회 분사에 해당하는 수분을 한 장에 담은 것이 특징이다. 제품 한 장에는 약 50g의 수분을 담아 수분 함량을 강조했으며, 하이드로겔이 피부 온도에 반응해 밀착력을 높이고 수분을 온전히 전달하도록 설계됐다.

브랜드 관계자는 “제품의 효능은 임상 시험에서도 확인됐다. 인체 적용 시험결과 피부 수분 장벽 146.89% 개선 됐으며 자극으로 손상된 피부 진정 효과는 462.93% 개선 된 것으로 나타났다”며 “또한 피부결(요철), 피지, 피부붓기, 열늘어짐 모공 예방 등 피부 컨디션 개선 효과는 물론 피부 열로 인해 늘어나는 모공 증가 예방 그리고 함께 모공 수, 모공 면적, 모공 깊이 개선 효과도 함께 확인됐다”고 전했다.

특히, 열 자극으로 인해 피부 온도 상승과 모공 확장이 쉽게 나타나는 여름철, 수분 공급과 피부 진정을 동시에 관리할 수 있는 스페셜 케어 제품으로 활용도가 높을 것으로 기대된다.

그라운드플랜 관계자는 “이번 신제품은 ‘스테디셀러 미스트 한 병을 그대로 담은 겔 마스크’라는 콘셉트로 약 3년간 수분 유지력과 밀착력에 집중해 개발한 제품”이라며, “라이브 방송에서 예상보다 빠르게 준비 물량이 소진될 만큼 많은 관심을 받아 제품력을 다시 한번 확인할 수 있었다”고 말했다.

한편 그라운드플랜은 소비자들의 성원에 힘입어 오는 22일까지 라이브 혜택을 연장 운영하기로 결정했다. 연장 판매 기간 동안 최대 57% 할인 혜택과 함께 ‘런칭 한정 SET 1번(겔마스크 20일분, 콜라겐 탄력 세럼, 미스트 대용량, 광채 탄력 크림 마스크)’ 구성 구매 시 겔 마스크 8일분을 추가 증정하는 프로모션이 진행된다. 이 외에도 추가 사은품 및 다양한 혜택이 함께 제공될 예정이며, 그라운드플랜 카카오쇼핑 채널을 통해 구매할 수 있다.

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