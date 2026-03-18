정청래 "李대통령, 검찰개혁 의지 변함없다…의심하지 말아달라"

더불어민주당 정청래 대표는 18일 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치 법안과 관련, "대통령은 검찰개혁에 대한 의지가 조금도 변함이 없었고, 그 의지가 한결같았고 높았다"고 말했다.



정 대표는 이날 경남 MBC컨벤션진주 대연회장에서 열린 최고위원회의에서 "국민 여러분, 당원과 지지자 여러분, 이재명 대통령을 의심하지 마시고 믿어주시고, 당·정·청(민주당·정부·청와대)이 찰떡 공조를 하고 있다는 사실을 조금도 의심하지 마시고 믿어주시기를 바란다"며 이같이 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 18일 오후 경남 진주시 MBC 컨벤션 진주에서 열린 민생현장 최고위원회에서 발언하고 있다. 뉴시스

정 대표의 이런 발언은 공소청·중수청 설치 법안의 당·정·청 협의안을 도출하는 과정에서 강성 지지층 일각에서 '이 대통령이 검찰개혁 의지가 없는 것이 아니냐'고 비판한 것을 염두에 둔 발언으로 보인다.



정 대표는 또 공소청·중수청 설치법에 대해 "19일 (국회 본회의에서) 두 법을 처리하도록 하겠다"며 "수사에서 검찰은 완전히 손 떼(라는) 법 취지가 잘 살려질 수 있도록 끝까지 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.



그러면서 "마치 '검찰부 법무청'이라는 오명이 있는 것처럼 눈에 보이게, 또 눈에 보이지 않게 휘둘렀던 권력은 이제 행사할 수 없다는 것을 검사 여러분들께서 명확히 알아주시고 앞으로 태세 전환을 잘하실 것을 부탁드린다"고 말했다.



이어 "일부 정치 검사를 제외하고 묵묵하게 일해 온 검사들에게는 깊은 위로의 말씀을 드리고 앞으로 잘해 주실 것을 부탁드린다"고 당부했다.



정 대표는 윤석열 정부 검찰의 조작 기소 의혹과 관련한 국정조사에 대해선 "국회가 앞장서 진상을 규명하고 무너진 사법 정의를 바로 세우겠다"고 강조했다.



이어 "검찰은 사과하지 않는다. 잘못한 것이 없어서 사과하는 것이 아니라 잘못했어도 사과하지 않는다"며 "국가 공권력을 제멋대로 흔들어온 검찰에 대해서 이제 메스를 대야 할 때"라고 강조했다.



아울러 "국민의힘은 이번 국정조사를 두고 결론을 정해놓은 '답정너식' 조사라고 발언했다"며 "시작도 안 한 국정조사가 의심스럽다면 당당하게 특위에 참여하고 거기에서 할 말을 하시면 된다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지