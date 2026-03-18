“10분도 집중 못 해”…숏폼 익숙한 아이들, 수능 지문이 안 읽힌다

짧은 영상 중심의 ‘숏폼(Short-form)’ 이용이 일상화되면서 고등학생 10명 중 3명이 긴 글을 10분 이상 집중해서 읽는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

18일 진학사가 고등학생 3525명을 대상으로 숏폼 시청 습관과 학습 집중 경험 조사한 결과, 고교생 30.6%가 ‘10분 이상 긴 글 읽기가 힘들다고 느낀 적이 있다’고 답했다. ‘매우 그렇다’가 8.4%, ‘그렇다’가 22.2%였다. ‘아니다’라는 응답은 41.0%에 머물렀다.

고교생 10명 중 3명이 긴 글을 10분 이상 집중해서 읽는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 연합뉴스

고교생의 이 같은 집중력 저하 현상은 최근 일상화된 숏폼 시청 습관과 일부 연관이 있는 것으로 분석된다. 짧은 영상이 끊임없이 이어지는 알고리즘 구조가 학생들의 자기통제력을 약화시키고 있는 것으로 풀이된다.

실제로 절반 이상의 학생은 숏폼 콘텐츠를 습관적으로 접하고 있는 것으로 나타났다. 설문에 참여한 학생 중 ‘특별한 목적 없이 숏폼 앱(유튜브 쇼츠·릴스 등)을 켠다’고 답한 비율은 57.9%였다. 반면 ‘전혀 아니다’(4.6%)와 ‘아니다’(12.5%)는 17.1%에 불과했다.

숏폼 콘텐츠 시청 시간이 예상보다 길어지는 경험도 흔한 것으로 나타났다. 응답자 78.4%는 스스로 시청 시간을 절제할 수 있는지 묻는 질문에 본인의 의도보다 더 오래 시청하게 된다고 답했다. 세부적으로 보면 ‘대체로 가능하지만 가끔 길어진다’는 51.6%, ‘멈추고 싶어도 자주 길어진다’ 20.1%, ‘통제가 어렵다’ 6.8%였다. ‘원할 때 멈출 수 있다’는 응답은 20.1%에 그쳤다.

습관적 숏폼 시청으로 집중력이 떨어지면 수능 지문이나 교과서처럼 긴 글을 읽고 분석해야 하는 고등학생들의 학습 부담으로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “수능과 내신 모두 긴 텍스트에서 핵심 정보를 파악하는 능력이 성적을 결정짓는 핵심 요소”라며 “숏폼 중심 미디어 이용이 늘어나면서 뇌가 짧고 강한 자극에만 익숙해지는 현상이 심화되고 있다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지