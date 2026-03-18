강훈식 “UAE, 韓 최우선 원유 공급 약속…1800만배럴 추가 긴급 도입”

이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 대통령 비서실장은 18일 “전 세계적인 원유 수급 비상 상황 속에서 UAE는 한국에 최우선적으로 원유를 공급할 것임을 약속했다”고 밝혔다. 이번 방문을 통해 UAE로부터의 추가 원유 1800만배럴 긴급 도입이 확정됐다.

이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강 실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 “(UAE 측은) ‘한국보다 먼저 원유를 공급받는 나라는 없을 것이다. 한국은 원유 공급에서 최우선이다’라고 분명하게 약속해줬다”고 밝혔다. 그는 “중동 상황 진행에 따라 필요한 경우에는 언제든지 UAE로부터 원유를 긴급 구매할 수 있도록 합의했다”고 설명했다.

이번에 국내 도입이 확정된 1800만배럴의 경우 UAE 국적 선박 3척으로 600만배럴이 공급되고, 한국 국적 선박 6척을 통해 1200만배럴이 공급될 예정이다. 이달 초 이미 공급하기로 한 600만배럴을 더하면 총 2400만배럴의 원유를 UAE에서 긴급 도입하게 됐다. 강 실장은 “추가로 나프타를 적재한 선박 1척은 현재 한국으로 향하고 있다”고 전했다.

양국은 에너지 공급망 차질에 대비해 장기적인 수급 관련 협력도 강화키로 했다. 강 실장은 “양국 간 원유 수급 대체 공급 경로 모색 등의 내용이 담긴 원유 공급망 협력 MOU(양해각서) 체결에 합의했고, 조만간 체결할 예정”이라고 말했다.

강 실장은 UAE를 통한 원유 추가 도입과 협력 강화 등으로 ‘최악의 상황은 면했다’는 입장을 내놓았다. 강 실장은 “대한민국이 적어도 원유가 공급되기 어려운 상황이 벌어지지 않을 거라는 것은 확정할 수 있다”고 했다.

강 실장은 UAE 방문 기간 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령을 예방해 최근 중동 상황에 대한 우려 및 UAE 국민들에 대한 위로와 연대의 뜻이 담긴 이 대통령의 친서를 전달했다. 강 실장은 “이번 방문을 통해 특별 전략적 동반자 관계인 한국과 UAE 양국이 어려울 때 서로 도와주는 진정한 친구라는 사실을 다시 한 번 확인할 수 있었다”며 “UAE의 회복력과 리더십을 바탕으로 중동 상황이 정상화되면 양국 관계가 이전보다 더욱 발전할 것이라는 데 양국이 공감하는 계기가 됐다”고 했다.

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