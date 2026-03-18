로보락, 신제품 10일 매출 280억 원 기록… 초기 판매 성과 공개

로봇 가전 전문 기업 로보락이 신제품 출시 이후 10일간의 판매 실적에서 누적 매출 280억 원을 달성했다고 밝혔다. 해당 수치는 국내 시장 출시 직후 집계된 초기 성과로, 단기간 내 소비자 반응을 가늠할 수 있는 지표로 평가된다.

로보락은 지난해 글로벌 가정용 로봇청소기 시장에서 점유율 1위를 기록하며 경쟁력을 입증한 바 있다. 회사 측은 프리미엄 제품군을 중심으로 공급 확대를 지속해온 전략이 주효했다고 설명했다.

이번 신제품 ‘S10 MaxV Ultra’(S10 맥스V 울트라)는 흡입과 물걸레 기능을 결합한 올인원 구조를 채택했다. 자동 먼지 비움, 물걸레 세척 및 건조 기능을 통해 사용자 편의성을 강화한 것이 특징이다.

또한 장애물 인식 기술과 공간 매핑 알고리즘을 기반으로 효율적인 청소 동선을 구현한다. 국내 주거 환경을 고려해 문턱 등반 성능과 코너 청소 범위를 개선한 점도 특징으로 제시됐다.

로보락 측은 “맞벌이 및 1인 가구 증가로 가사 노동 시간을 단축하려는 수요가 높아지면서, 로봇청소기가 필수 가전으로 자리 잡고 있다”며 “고성능 제품에 대한 소비자 수요가 매출 성장으로 이어졌다”고 설명했다.

회사는 향후 온·오프라인 유통망 확대와 함께 A/S 지원을 강화할 계획이라고 밝혔다.

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