정청래 "'검찰 사과' 본 적 있나…국힘, 국조특위 참여하라"

정청래 더불어민주당 대표가 검찰개혁(공소청·중수청법) 당정청안과 관련해 검찰에 "앞으로 태세 전환을 잘할 것을 부탁한다"고 했다. 국민의힘에는 쌍방울 사건 등 국정조사 참여를 촉구했다.

정 대표는 18일 오후 경남 진주에서 진행한 현장 최고위원회의에서 "검찰이 휘둘러 온 눈에 보이는, 또 보이지 않는 권력은 이제 행사할 수 없다는 것을 검사 여러분께서 명확히 알아달라"며 이같이 말했다.

그는 당정청안에 관해 "수사와 기소의 분리 대원칙을 제가 설명을 했는데, 그 이후 들어보고 모니터링을 해보니 우리 당원과 국민들, 지지자들이 그렇게 좋아할 수가 없다"라며 "참 보람을 많이 느꼈다"고 했다.

또 "한편으로는 혹시 대통령을 조금이라도 의심했던 분들이 '완전히 오해였다'(고 한다)"며 "제가 늘 말했듯 대통령은 검찰개혁에 대한 의지가 조금도 변함이 없었고, 그 의지가 한결같고 높았다"고 강조했다.

정 대표는 "오해했던 분들이 '오해였다' '역시 이재명 대통령'이라며 안도하고 박수치는 모습을 보며 이 또한 참 잘됐다는 생각이 들었다. 국민과 당원, 지지자 여러분, 이 대통령을 의심하지 말고 믿어 달라"고 말했다.

이어 "당정청이 찰떡 공조하고 있다는 사실을 조금도 의심하지 말고 믿어 달라"며 "지금의 안이 잘 통과될 수 있도록, '수사에서 검찰은 완전히 손 떼라'는 법 취지가 잘 살도록 끝까지 최선의 노력을 다하겠다"고 했다.

정 대표는 또 "검사 중에서도 묵묵하게 업무에 충실했던 이들이 혹시 도매급으로 명예가 훼손됐다고 생각한다면, 앞으로 검찰이 제 위치에서 제대로 역할만 하면 손상된 명예도 회복될 것"이라고 강조했다.

그는 "그것은 검사들 하기 나름"이라며 "일부 정치검사를 제외한, 묵묵하게 일해온 검사들에게는 깊은 위로의 말씀을 드리고 잘해줄 것을 부탁한다"고 덧붙였다.

쌍방울 사건 등 국정조사를 두고는 "검찰은 스스로 제 과오를 고백하지 않는다. 자신들의 치부 앞에서 침묵으로 일관한다"며 "국회가 앞장 서서 진상을 규명하고 무너진 사법정의를 바로세울 것"이라고 했다.

특히 "검찰이 사과하는 것을 혹시 본 적이 있나"라며 "검찰은 사과하지 않는다. 잘못한 것이 없어서가 아니라 잘못했어도 사과하지 않는다"라고 했다. 이어 "곧 국정조사법을 국회에서 통과시킬 것"이라고 말했다.

국민의힘을 향해서는 "아직도 반성과 사과, 성찰을 모르는 세력"이라며 "국정조사를 결론을 정해놓은 답정너식 조사라고 했다. 시작도 안 한 국정조사가 의심스러우면 당당하게 특위에 참여해 할 말을 하면 된다"고 했다.

정 대표는 "대장동·위례 사건의 녹취록 조작, 대북송금 사건의 연어 술자리 증인회유 의혹, 부동산 통계조작 사건의 악의적 메시지 편집 의혹, 서해 공무원 피격 사건의 정치적 기소 의혹 등 국가 공권력을 제멋대로 흔든 검찰에 이제 메스를 대야 할 때"라고 했다.

이어 "국민의힘에 강력히 촉구한다"며 "국정조사 특위 바깥에서 떠들지 말고, 안에 들어와서 할 말이 있으면 당당히 하라"고 했다.

<뉴시스>

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