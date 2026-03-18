삼성전자 주총, 1년만에 분위기 반전…주주들 "마음고생 많으셨다" 격려

"믿고 기다린 주주들에게 경영진들이 화답해준 것 같아 감사 인사를 드린다" (삼성전자 주주)



18일 수원컨벤션센터에서 열린 '국민주' 삼성전자 제57기 정기 주주총회에서는 "마음고생 많으셨다", "주총 중에 주가가 20만원을 넘어서 기쁘다"와 같은 주주들의응원과 격려 발언이 쏟아졌다. 고대역폭 메모리(HBM) 납품 지연과 주가 부진으로 질타와 고성이 쏟아졌던 1년전 주총때와는 확연히 대조적인 모습이었다.

18일 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 삼성전자 정기주주총회에서 주주들이 주주 확인을 하고 있다. 공동취재

지난해 주총에서는 기술 경쟁력 저하 우려 등에 대한 문제 제기와 함께 5만원대를 벗어나지 못하는 주가에 대한 불만이 터져나왔지만, 지난해보다 주가가 4배 가까이 오른 올해는 분위기가 크게 달라졌다.



올해 처음으로 주총 의장을 맡은 전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 디바이스솔루션(DS)부문장은 "지난해 경쟁력 부족에 대해 반성하고, 회복을 약속드린 바 있다"며 "그 약속을 지켰다고 말씀드리고 싶고, 내년에는 더욱 차별화된 기술을 발전시켜 지속적인 경쟁 우위를 지켜나가겠다"고 밝혔다.



이어 "메모리 경쟁력에 대해 다시는 작년과 같은 반성과 같은 우려가 없도록 최선을 다할 것이며 경영진 모두가 협심, 단결해 좋은 성과로 주주들에게 보답하겠다"고 덧붙였다.



전 부회장의 발언이 끝나자 주주들은 일제히 박수로 화답했다.



이날 주주들은 올해 실적 달성 목표와 주가 상승에 따른 주주가치 제고 계획과 관련해 질문을 쏟아냈다.



최근 증권가를 중심으로 삼성전자의 올해 영업이익이 엔비디아 공급망 진입과 메모리 수요 강세에 힘입어 200조원을 넘어설 수 있다는 관측이 잇달아 나온 데 따른 것이다.



전 부회장은 "올해는 인공지능(AI) 수요 증가에 따른 메모리 공급 부족 지속 등 우호적 경영환경이 기대되나 글로벌 거시 환경 불확실성과 세트(완제품) 원가 부담 등 리스크도 상존하고 있다"며 "단기적 실적 전망보다는 기술 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 강점을 바탕으로 리스크를 철저히 관리해 견조한 실적을 달성할 수 있도록 노력하겠다"고 답했다.



그러면서 추가 배당 계획과 관련한 주주 질문에 "2024년부터 2026년까지 3개년 주주환원 정책에 따라 경영 실적이 좋아지면 배당 또한 자연스럽게 늘어날 것으로 예상한다"며 "다음 제5기 주주환원 정책에 대해서는 이사회와 경영진이 심도 있는 논의를 하고 있고 2027년 초까지 기업가치 제고에 대해 신규 주주환원 정책을 포함해 발표하도록 할 것"이라고 말했다.



최근 치열해지고 있는 글로벌 주요 업체들의 반도체 인재 확보와 관련한 대응책 등을 둘러싼 주주 질문도 나왔다.



전 부회장은 "최근 반도체 부문의 경영성과가 저조한 시기를 겪으면서 실적과 연동되는 성과급 지급률이 낮아지는 등 임금 경쟁력이 경쟁사 대비 떨어진 것은 사실"이라며 "다양한 보상을 통해 임금 경쟁력을 높여가고 있으며, 앞으로도 임금 경쟁력을 높여 우수 인재를 유치하고 핵심 인력의 이탈을 방지해 지속 가능한 성장을 견인하겠다"고 강조했다.



이날 DS부문의 김용관 경영전략총괄의 이사 선임, 허은녕 서울대 교수의 감사위원 선임 등 주총 안건은 모두 원안대로 가결됐다.



이에 따라 사내이사는 송재혁 이사에서 김용관 이사로 교체돼 3명을 유지하고, 사외이사는 유명희 이사가 사임하면서 1명 감소한 5명으로 구성된다. 이사회 규모가 9명에서 8명으로 축소 운영되지만, 상법상 사외이사 과반 구성 요건을 충족하고 있다는 게 삼성전자의 설명이다.



늘어난 이사보수 한도와 관련해 전 부회장은 "임원의 책임경영 강화와 주주가치 제고를 위해 2024년 초과이익성과급(OPI), 2025년 장기성과인센티브(LTI)에 주식 지급분을 2026년도로 미루면서 한도 증가가 불가피하게 됐다"고 밝혔다.



이날 주총에서 통과된 이사 보수 한도는 450억원(일반보수 260억원·장기성과보수 190억원)이다. 지난해 승인된 보수한도는 360억원이었으며 실제 집행된 이사 보수 총액은 287억원이었다.



한편 안건 표결 이후에는 전 부회장과 노태문 대표이사 사장 겸 DX부문장이 부문별 2026년 사업전략을 주주와 공유하고 '주주와의 대화' 시간도 별도로 운영됐다.



주총장에는 1천200여명의 주주가 찾았으며, 삼성전자의 혁신적인 반도체 기술과 차별화된 AI 경험을 체험할 수 있는 전시 공간이 마련됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지