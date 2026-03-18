새벽 주차장서 화물차 기름 '줄줄'…연료 절도범 CCTV 포착

한밤중 정체불명의 남성이 화물차 기름을 빼돌린 사건이 발생했다.

지난 17일 JTBC '사건반장'은 "최근 기름 절도 피해를 입었다"는 제보자 A씨의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.

한밤중 정체불명의 남성이 화물차 기름을 빼돌린 사건이 발생했다. JTBC 사건반장 캡처

A씨에 따르면 사건은 지난 10일 새벽 2시께 경기도 광주의 한 주차장에서 발생했다.

영상에는 심야 시간 한 남성이 화물차 옆에 자신의 차를 주차하는 모습이 담겼다.

이후 그는 공구를 꺼내 화물차 연료통 뚜껑을 연 뒤, 호스를 이용해 화물차에 있던 기름을 훔쳤다.

해당 남성은 중동 전쟁의 영향으로 기름값이 급격하게 오르자 범행을 저지른 것으로 추정된다.

A씨는 "아침에 나와 차를 타려고 보니 유난히 기름 냄새가 많이 났다"며 "시동을 켜니까 전날 가득 채워둔 연료 게이지가 두 칸이나 떨어져 있었다"고 밝혔다.

현장에서는 화물차 주변 바닥이 떨어진 기름으로 젖어 있었으며, 화물차 주유구에는 뚜껑 대신 휴지 뭉치가 꽂혀 있었다. 도난당한 기름은 약 15만원 상당으로 파악됐다.

A씨는 "인근 CCTV를 확인해 남성의 모습을 특정한 뒤 경찰에 신고했다"며 "현재 경찰이 사건을 조사 중"이라고 전했다.

<뉴시스>

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