컷오프 분노한 김영환, SNS에 “전라도 못된 버릇”…이후 수정

국민의힘에서 공천 배제(컷오프) 통보를 받은 김영환 충북도지사가 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “전라도의 못된 버릇과 배신자의 최후를 보게 할 것”이라는 글을 썼다가 일부 표현을 수정했다.
김 지사는 이날 오전 SNS에 올린 글에서 “충절의 고향, 충북에서 이런 일은 눈 뜨고 볼 수 없다”며 이같이 적었다. 그는 “이 모든 책임은 이정현과 밀실야합을 한 김수민에게 있다”고도 주장했다.
앞서 국민의힘은 지난 16일 김 지사를 컷오프 하는 동시에 충북도지사 공천 접수를 추가로 진행한다고 알렸었다. 한 사람에 대한 평가 문제가 아닌 정치와 변화의 문제라며 시대교체와 세대교체 요구를 힘있게 실천할 지도자의 등장 필요성을 공관위는 언급했다.
이를 두고 김 지사가 지역 체육계 인사들로부터 돈 봉투를 받은 의혹으로 경찰 수사를 받는 점, 오송 지하차도 참사 관련 중대시민재해 위반 혐의 기소 가능성 등 사법 리스크도 공관위 결정에 영향을 미쳤을 것이라는 분석이 이어지기도 했다.
이에 반발한 김 지사는 17일 여의도 중앙당사 기자회견에서 이정현 공관위원장이 자신에 대한 컷오프 결정 전 김수민 전 의원을 면담했으며, 컷오프 직후에는 김 전 의원에게 충북지사 공천을 위한 추가 공모에 서류를 낼 것을 권유했다는 주장을 펴기도 했다.
충북도에서 정무부지사로 김 지사를 보좌했던 김수민 전 의원이 김 지사 컷오프 직후 진행된 추가 공천 접수에 응한 것으로 알려지면서, 국민의힘 충북지사 경쟁자들이 거세게 반발하는 등 공천 파동이 거세지고 있다.
김 지사는 “이리떼 마냥 배신의 정치가 우글거린다”며 “밀실에서 공천이 이뤄지고 공정이 땅바닥에 떨어져 뒹군다”고 날을 세웠다. 그러면서 “충북도민 누가 김수민을 도지사로 불러냈나”라며 “충북선거를 왜 지역정서를 하나도 모르는 전라도 출신 공관위원장이 좌지우지하는가”라고 쏘아붙였다.
계속해서 “아이들이 이런 패악의 정치를 보고 배울까 걱정”이라며, “차라리 나를 내란의 감옥으로 보내달라”고 했다.
김 지사의 글은 이후 ‘공관위원장의 잘못된 행태와 배신자의 최후를 보게 할 것’이라는 내용으로 수정됐다. 과거 새누리당(국민의힘 전신) 당대표를 지내기도 했던 이 공관위원장은 전남 곡성 출신이다.
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