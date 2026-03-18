“서프라이즈 아니네”…박재현, 전처와 웃으며 만나는 ‘진짜’ 이유

배우 박재현이 전처 한혜주와의 이혼 후 일상을 TV조선 예능 프로그램 ‘X의 사생활’을 통해 공개했다.

지난 17일 방송된 TV조선 프로그램 ‘X의 사생활’에서는 MBC ‘서프라이즈’ 재연 배우로 알려진 박재현이 출연했다.

지난 17일 방송된 TV조선 프로그램 ‘X의 사생활’ 영상 캡처. TV조선

이날 방송에서 그는 “제일 많이 사랑하는 사람을 모시러 가고 있다. 한 달 만에 외출이다”며 설레는 마음을 표현했다.

주인공은 박재현의 딸이었다. 그는 딸을 보자마자 안아 들었고, 이혼 사실이 무색하게 딸과 함께 있던 아내에게 웃음을 보여 놀라움을 자아냈다.

그는 “전 처와 친하게 지내고 있다”며 “이혼 서류 마감할 때도 자주 보고, 딸과 같이 놀러 다니며 지냈다”고 밝혔다.

이혼한 아내와 스스럼없이 지내는 이유에 대해서는 “딸에 대한 부모로서의 마음은 같기 때문”이라고 전했다.

일상을 지켜보던 김구라는 “둘이 최악으로 이혼한 건 아니다”며 “사이가 안 좋으면 아이를 안 보여주는 경우도 많다”고 말했다.

지난 17일 방송된 TV조선 프로그램 ‘X의 사생활’ 영상 캡처. TV조선

이날 방송에서는 박재현은 딸과 시간을 보내기 위해 친구의 차를 빌리는 등 신경 쓰는 모습을 보였다. 두 사람은 우동을 먹는 등 함께 시간을 보냈다.

박재현의 딸은 “아빠랑 더 있고 싶다”며 아쉬움을 드러냈다.

지켜보던 장윤정은 “저럴 때 너무 속상하겠다”고 공감했다. 이어 한혜주에게 “저럴 때 너무 속상하지 않나, 내가 키우는 데 애썼는데”라고 물었다.

그러자 한혜주는 “처음에는 너무 속상했는데 지금은 보고 싶으면 그냥 보라고 한다”고 답했다.

한편 박재현은 MBC 프로그램 ‘서프라이즈’에서 재연 배우로 활약했다.

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