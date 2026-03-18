한국공항공사 노조 “인천공항 집중화·중복기능 해소해야”

정부의 공항 공기업 통합 추진과 관련해 한국공항공사 노조가 지방공항 균형 발전이라는 큰 틀에서 이뤄져야 한다며 찬성 입장을 밝혔다. 정부는 인천공항공사와 한국공항공사, 가덕신공항건설공단을 통합하는 공공기관 구조개편을 추진하고 있다.

18일 한국공항공사 노동조합은 성명을 내고 “지방소멸의 위기 속 국가균형발전과 공공성 강화를 위한 공항운영정책 방향 전환을 해야한다”고 밝혔다.

김포공항 전경.

노조는 “인천공항은 옛 국제공항관리공단법에 따라 현재의 한국공항공사에서 건설·운영할 예정었으나 지방공항과의 역할 분담 필요성과 국제공항 허브화 정책 논리로 1999년 분리돼 20년 넘게 양 공사로 분리 운영됐다”고 설명했다.

이어 “허브화라는 1극 정부정책에 따라 인천국제공항은 전국 공항 중 가장 빠르게 성장한 반면 이같은 정책 불균형 속에 다른 공항들은 구조적 문제가 점점 커졌다”고 주장했다.

노조는 “한국공항공사는 김포, 김해, 제주 등 국제공항에서 발생하는 수익으로 전국의 지방공항과 새롭게 건설되는 지방공항들을 운영해 왔다”며 “인천국제공항 허브화 전략과 국민경제에 부담을 주지 않으려는 정부정책을 따르며 공항이용료, 공항시설사용료 등을 약 20년 넘게 동결하며 인내해 왔으나 이러한 운영체계도 한계에 봉착해 있다”고 밝혔다.

또 노조는 “지금의 인천국제공항공사와 지역정치권의 주장은 ‘전 국민이 하나의 공항을 이용해서 만들어준 수익을 인천만 더 잘살기 위해 투자하겠다’라는 논리와 같다”며 “그 동안 정부(국토부)에서도 지방공항 활성화에 노력하겠다고 하지만 시설투자, 국제선 편중 현상 등 대부분 정책지원은 인천공항으로 집중됐다”고 주장했다.

이어 “이로인해 지방공항은 항공교통 편익 소외, 시설투자 예산∙인력 투자 축소 등 소멸을 가속화하고 있어 더 이상 이런 문제를 뒤로 미루어서는 안된다”고 밝혔다.

노조는 △전 국민 중심 지방공항 균형발전 국가정책 전환 및 상생방안 마련△지역관광 활성화를 위한 국제항공노선 최적화 등 항공교통 편의성 제고△중복기능, 불필요 경쟁 해소 등 공항글로벌 경쟁력 강화가 필요하다는 입장을 밝혔다.

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