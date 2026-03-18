BBQ, 中 후난성 창사시 핵심 상권에 오픈…중부 내륙 시장 공략

제너시스BBQ 그룹은 중국 후난성 창사(長沙)시 웨루구에 위치한 대형 복합 쇼핑몰 ‘완샹청(万象城)’에 ‘BBQ 빌리지 웨루완샹청점’을 오픈했다고 18일 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 중국 후난성 창사(長沙)시 웨루구에 위치한 대형 복합 쇼핑몰 ‘완샹청(万象城)’에 ‘BBQ 빌리지 웨루완샹청점’을 오픈했다고 18일 밝혔다. BBQ 제공

약 105㎡ 규모에 40석을 갖춘 BBQ 빌리지 타입 매장으로 완샹청 쇼핑몰 4층에 자리 잡았다. BBQ 빌리지는 치킨을 중심으로 다양한 한식과 퓨전 메뉴를 함께 즐길 수 있도록 구성한 복합 외식 매장 모델이다.

BBQ는 최근 젊은 소비 문화와 미식 트렌드가 빠르게 성장하고 있는 창사를 중국 중부 내륙 시장 공략의 거점 도시로 선택했다. 특히 SNS와 트렌드에 민감한 MZ세대를 중심으로 새로운 외식 브랜드와 글로벌 음식 문화에 대한 관심이 높아지고 있는 점을 주목했다.

후난성은 중국 정부의 중부 내륙 지역 발전 전략에 포함된 핵심 지역으로 최근 경제와 문화 산업이 빠르게 성장하며 중국 중부 지역의 주요 소비 시장으로 주목받고 있다.

후난성의 성도인 창사는 인구 약 1000만명 규모의 대도시로 산업·교육·문화 중심지 역할을 맡았다. 중국 8대 요리 중 하나인 후난 요리의 본산으로 꼽히는 대표적인 미식 도시이자, 최근에는 젊은 소비 문화와 MZ세대 중심의 트렌디한 상권이 형성되고 있다.

매장이 위치한 웨루구는 창사 서부 지역의 핵심 상권으로 후난대 등 주요 대학이 밀집해 외식 소비력이 높은 젊은 층이 집중된 상권으로 평가된다.

BBQ 관계자는 “창사는 중국 중부 지역에서 젊은 인구와 소비력이 빠르게 성장하는 도시 중 하나”라며 “소비자들에게 K-치킨과 한식 메뉴를 동시에 경험할 수 있는 외식 공간을 제공할 계획”이라고 말했다.

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