CJ그룹, 2026년 상반기 신입사원 공개 채용 시작

CJ그룹이 2026년도 상반기 신입사원 공개 채용을 시작한다고 18일 밝혔다.

입사 지원서는 이날부터 다음달 1일까지 CJ그룹 채용 홈페이지에서 접수할 수 있다. 서류 및 테스트 전형을 통과한 지원자들은 계열사별 맞춤 전형을 거치며, 최종 합격자는 오는 7월 입문 교육을 받게 된다.

사진=CJ그룹 제공

올해 상반기 공채는 이재현 회장의 ‘인재제일(人材第一)’ 경영 철학을 반영해 전년보다 모집 규모를 30% 늘렸다. 급변하는 경영 환경 속에서 그룹의 중장기 경쟁력 강화와 미래 혁신을 주도해 나갈 ‘최고 인재’를 선제적으로 확보한다는 취지라고 회사측은 설명했다.

CJ 이재현 회장은 “미래 혁신 성장을 가능하게 하는 핵심은 인재”이며 “‘하고잡이’ 인재들이 다양한 기회와 공정한 경쟁을 통해 성장할 수 있는 일터로 만들겠다”고 강조해 왔다. 나이·성별·연차와 관계없이 구성원들의 도전을 장려하는 하고잡이 인재상은 CJ고유의 조직문화다.

우수 인재 확보를 위한 CJ의 의지는 한국식 공채 제도의 발판이 됐다. 현재 CJ그룹의 모태가 되는 제일제당은 1957년 당시 삼성물산, 제일모직과 국내 기업 최초로 신입사원을 뽑는 대규모 공채 제도를 도입했다. 1993년 계열 분리 후에도 공채 전통을 이어오며 올해로 70년째 인재 성장 기회를 제공해 왔다.

이번 공채는 인공지능(AI)·디지털 기술로 변화하는 트렌드에 발맞춰 채용 방식에서도 혁신을 꾀했다. 채용 전형 전반에 걸쳐 고도화된 AI 기술을 도입한다. Z세대 구직자의 눈높이에 맞춘 채용 브랜딩 활동도 진행한다. CJ제일제당, CJ올리브영, CJ ENM 등 주요 계열사는 마케팅·MD·PD등 주요 직무 현직자들이 직접 참여하는 설명회를 개최한다. 앞서 CJ대한통운은 젊은 층으로부터 인기를 얻고 있는 ‘경찰과 도둑’ 게임을 콘셉트로 하는 이색 설명회를 운영해 구직자들의 좋은 반응을 얻었다.

이 외에도 현장 참석이 어려운 구직자를 위해 공식 유튜브 채널 ‘CJ Careers’를 통해 AI 아나운서가 진행하는 채용 콘텐츠를 공개하며 기업·직무·조직문화 등을 알기 쉽게 소개한다.

CJ그룹 관계자는 “전 세계인의 라이프스타일 트렌드를 선도하는 CJ그룹과 함께 변화와 혁신을 주도해 나갈 하고잡이 인재들의 많은 지원과 관심을 기대한다”고 말했다.

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