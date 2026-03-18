삼성전자 전영현 "AI 반도체 시장 주도권 확보 위한 경쟁력 갖추겠다"

전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 디바이스솔루션(DS)부문장은 18일 "DS부문은 로직부터 메모리, 파운드리(반도체 위탁생산), 패키징까지 '원스톱 설루션'이 가능한 세계 유일 반도체 회사"라며 "인공지능(AI) 반도체 시장의 주도권을 확보하기 위한 기술 경쟁력을 갖춰 나가겠다"고 말했다.



전 부회장은 이날 경기도 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 정기 주주총회에서 의장 인사말을 통해 "올해 회사는 다양한 외부 환경 변화에 한발 앞서 준비하고 선제적으로 대응할 수 있도록 노력하겠다"며 이같이 밝혔다.

18일 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 삼성전자 정기주주총회에서 의장을 맡은 전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 DS부문장이 인사말을 하고 있다. 공동취재

또 "디바이스경험(DX)부문은 AI 적용 제품을 확대하고, 모든 기능과 서비스에 걸쳐 AI 기술을 유기적으로 통합해 고객에게 최고의 AI 경험을 제공함으로써 AI 전환기를 선도하겠다"고 말했다.



그러면서 "작년 한 해 어려운 대내외적 환경에도 불구하고 회사는 333조6천억원이라는 사상 최대 매출을 달성했고, 주가도 큰 폭으로 상승해 한국 기업 최초로 시가총액 1천조원을 돌파했다"며 "회사는 현재에 안주하지 않고 AI 수요 대응을 위해 시설투자와 미래 기술 확보를 위한 연구개발비 투자도 지속하고 있다"고 덧붙였다.



주주가치 제고 계획에 대해서는 "2025년 연간 9조8천억원의 정규 배당과 함께 1조3천원의 추가 배당을 지급할 예정"이라고 말했다.



이날 주총에서는 안건 심의와 표결 등이 진행됐다.



안건으로는 반도체 사업을 맡고 있는 DS부문의 김용관 경영전략총괄의 이사 선임, 허은녕 서울대 교수의 감사위원 선임 안건을 비롯해 자기주식 보유·처분 계획 승인, 재무제표 승인, 이사 보수 한도 승인 등의 안건이 상정됐다.



안건 표결 이후에는 전 부회장과 노태문 대표이사 사장 겸 DX부문장이 부문별 2026년 사업전략을 주주와 공유하고 '주주와의 대화' 시간도 별도로 운영했다.



이 자리에는 박순철 최고재무책임자(CFO), 송재혁 최고기술책임자(CTO), 용석우 VD사업부장(사장), 김철기 DA사업부장(부사장) 등 주요 경영진들이 참여했다.



삼성전자는 주주들이 삼성전자의 혁신적인 반도체 기술과 차별화된 AI 경험을 체험할 수 있는 전시 공간도 마련했다.



주주총회장에는 고대역폭 메모리 'HBM4(6세대)'·'HBM4E(7세대)', 최신 애플리케이션 프로세서(AP) '엑시노스2600'를 포함해 갤럭시 S26·Z 트라이폴드, 비스포크 AI 가전, 마이크로 RGB TV, 투명 마이크로 LED 등이 전시됐다.



삼성전자는 예년처럼 주주 편의를 위해 전자투표를 진행하고, 온라인 중계도 병행했다.

<연합>

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