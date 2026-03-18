고령 주물공장서 2t 주물 넘어져 30대 사망…경찰, 원인 조사 중

경북 고령군의 주물공장에서 2t 무게의 주물이 넘어지는 사고가 발생해 30대 근로자가 목숨을 잃었다.
경북소방본부에 따르면 전날 오전 7시58분쯤 고령군 다산면 한 주물공장에서 세워둔 2t가량의 주물이 넘어지는 사고가 발생했다.
이 사고로 주물 주변에서 정리작업을 하던 30대 남성 작업자가 주물에 깔려 숨졌다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고원인을 조사하고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
관련이슈 디지털기획
입력 : 수정 :
고령=배소영 기자 soso@segye.com
경북 고령군의 주물공장에서 2t 무게의 주물이 넘어지는 사고가 발생해 30대 근로자가 목숨을 잃었다.
경북소방본부에 따르면 전날 오전 7시58분쯤 고령군 다산면 한 주물공장에서 세워둔 2t가량의 주물이 넘어지는 사고가 발생했다.
이 사고로 주물 주변에서 정리작업을 하던 30대 남성 작업자가 주물에 깔려 숨졌다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고원인을 조사하고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지