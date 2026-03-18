문세윤 "평생 다이어트 주사 맞지 않을 것" 소신 밝힌다

개그맨 문세윤이 '라디오스타'에서 평생 '노고비'를 선언한다. 그는 다이어트약 없이 뚱보의 자부심을 지키겠다는 소신을 밝혀 눈길을 끌고, 먹방 전성기를 거쳐 달라진 현재의 몸 상태까지 솔직하게 털어놓는다.

18일 오후 방송되는 MBC '라디오스타'는 붐, 문세윤, 남창희, 김선태(구 충주맨)가 출연하는 '웃음 공무원' 특집으로 꾸며진다.

MBC '라디오스타'

이날 문세윤은 최근 화제가 된 다이어트 주사들을 언급하며 평생 '노 위고X, 노 마운자X'를 선언한다. 그는 어떤 상황에서도 약의 도움 없이 버티겠다는 이유를 밝히며 특유의 소신 있는 입담으로 웃음을 자아낸다.

또한 문세윤은 '맛있는 녀석들' 촬영 스케줄 때문에 하루 네 끼를 먹는 현실을 공개한다. 그는 전성기 시절과 달리 먹방 폼이 예전 같지 않다고 느꼈던 순간을 떠올리며 나이를 체감했던 사연을 털어놓아 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

문세윤은 식단 관리를 하는 현실로 인해 우연히 귀하게 얻은 '두쫀쿠'를 자신은 먹지 않고 딸에게 양보했다고 밝힌다. 하지만 결국 한 입을 맛본 뒤 스스로 최면을 걸어야 했던 웃지 못할 사연도 공개한다. 예상치 못한 자기 합리화 토크에 현장은 폭소가 이어졌다는 후문이다.

이와 함께 문세윤은 래퍼 한해와 결성한 듀오 '한문철'(한해X문세윤) 활동 비하인드도 공개한다. 그는 녹음 과정에서 까다롭다는 헛소문이 돌고 있는 것에 대해 오히려 한해가 자신을 무시한다는 '한문철' 그룹 내 속사정을 털어놓으며 웃음을 안긴다.

먹방 스타로서의 솔직한 고백부터 '예능 공무원'으로 불리는 꾸준한 활약, 그리고 유쾌한 음악 활동 비하인드까지 문세윤의 다양한 이야기는 18일 오후 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

<뉴스1>

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