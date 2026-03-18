이재은, 영화 ‘노랑머리’ 출연…“집안 빚 때문에”

MBN '극복스토리 당신이 아픈사이' 화면 캡처

배우 이재은이 20살에 영화 '노란머리'에 출연했던 이유를 밝혔다.

16일 공개된 MBN '극복스토리 당신이 아픈사이' 예고편에는 배우 이재은이 인생의 시련을 겪으며 이를 극복해 온 이야기를 전하는 모습이 담겼다.

이재은은 과거 '원조 국민 여동생'으로 불리며 다양한 CF와 작품에서 활약하며 큰 사랑을 받았던 배우다.

하지만 이날 영상에서 이재은은 "부모님한테 검은 유혹들이 많았다"고 말문을 열었다.

이어 "(아버지가) 사업으로 투자했던 게 완전히 다 망했다"며 "집에 빨간 딱지가 붙을 정도"였다고 덧붙였다.

힘들었던 가정 상황 속에서 선택의 기로에 섰던 그는 "(그래서 돈을 벌기 위해) 선택한 작품이 '노랑머리'"라고 회상했다.

그러면서 이재은은 과거를 떠올리며 "죽을만큼 아프고 힘들었던"이라고 말끝을 흐려 안타까움을 자아냈다.

'노랑머리'는 1999년 개봉한 영화로, 어린 나이에 파격적인 노출 연기를 선보여 큰 화제를 모았다. 이재은은 이 작품을 통해 1999년 청룡영화상과 2000년 대종상에서 신인여우상을 수상했지만, 어린 나이에 노출 연기를 감행한 것을 두고 대중의 비판을 받기도 했다.

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