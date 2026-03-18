트럼프 "나토 도움 필요 없어…한국·일본·호주도 마찬가지"

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 대(對)이란 군사작전과 관련해 더는 북대서양조약기구(NATO·나토)나 한국·일본·호주의 지원을 필요로 하지 않는다고 했다. 나토 회원국들을 향해서는 “매우 어리석은 실수를 저지르고 있다고 생각한다”고 직격했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜 글을 통해 “미국은 나토 ‘동맹국’들로부터 이란 테러 정권에 대한 우리의 군사작전에 관여하고 싶지 않다는 통보를 받았다”며 이같이 밝혔다.

선뜻 지원 요구에 응하지 않는 동맹국에 분노와 좌절감을 표한 것인데 다국적군으로 ‘호르무즈 연합’을 구성하겠다는 구상에도 변화가 있는 것인지 주목된다.

트럼프 대통령은 “거의 모든 나라가 우리가 하고 있는 일에 강력하게 동의하고 이란이 어떤 형태와 방식으로든 핵무기를 가지도록 허용돼선 안 된다는 사실에도 불구하고 말이다”라고 주장했다. 그는 이어 “하지만 나는 그들의 행위에 놀라지 않는다. 왜냐하면 나는 항상 나토를 일방통행으로 여겼기 때문”이라면서 미국이 나토 회원국 보호를 위해 매년 수천억 달러를 썼다고 주장했다. 그러면서 “우리는 그들을 보호하겠지만 그들은 우리를 위해, 특히 필요한 시점에 아무 것도 하지 않을 것”이라고 불만을 드러냈다.

트럼프 대통령은 대이란 군사작전이 상당한 성과를 거뒀다면서 “이런 군사적 성공을 거뒀다는 사실 때문에 우리는 더 이상 나토 회원국의 지원이 필요하지 않고 바라지도 않는다”며 “우리는 그런 적이 없다. 일본, 호주나 한국도 마찬가지”라고 강조했다.

그러고는 “전 세계에서 가장 강력한 국가인 미 합중국의 대통령으로서 말하건대 우리는 누구의 도움도 필요 없다”고 부연했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 트루스 소셜 자료

트럼프 대통령의 글은 호르무즈 해협 상선 호위를 위해 군함 파견 등으로 협조하라는 요구에 동맹들이 응하지 않는 데 대한 불만의 표출로 해석된다.

독일을 비롯한 여러 동맹국이 참여 의사가 없다며 공개적으로 선을 그었고 다른 국가들도 신중한 태도를 견지하고 있다.

트럼프 대통령이 이번 게시물에서도 매년 수천억 달러를 들여 나토 회원국을 보호하고 있다고 거론한 점으로 볼 때 동맹국들이 보답 차원에서 미국의 대이란 군사작전에 일정한 역할을 감당해야 한다는 인식은 여전한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 특히 파병 요청을 거부한 나토를 향해 “매우 어리석은 실수를 저지르고 있다고 생각한다”고 직격했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 아일랜드 총리와의 양자회담 자리에서 “모든 나토 동맹국이 우리(대이란 공격 작전)에게 동의했지만, 그들은 우리를 돕고 싶어 하지 않는다”고 비판했다.

트럼프 대통령은 나토 탈퇴 의사에 대해선 “우리가 나토에 수조 달러를 쏟아붓고 있다는 점에서 실망했다. 그것은 분명히 우리가 생각해봐야 할 부분”이라며 “우리 미국은 그것(나토의 파병 거절)을 기억해야 한다. 우리는 이것이 꽤 충격적이라고 생각하기 때문”이라고 밝혔다.

한편 트럼프 대통령의 측근인 린지 그레이엄 연방 상원의원(공화·사우스캐롤라이나)은 유럽 동맹의 호르무즈 해협 파병 거부로 트럼프 대통령이 엄청나게 화가 난 상태라고 전했다.

그레이엄 의원은 X에 글을 올려 “방금 대통령과 호르무즈 해협의 원활한 통행을 위해 유럽 동맹국이 자산 제공을 꺼리는 문제에 대해 대화했다”면서 “살면서 그가 이렇게 화가 난 것은 본 적이 없다”고 밝혔다.

그는 이어 중대한 사안이라 자신도 대통령의 분노에 공감한다면서 호르무즈 파병이 미국보다 유럽에 이익이 되는 일이라고 강조했다.

그레이엄 의원은 “핵무기를 보유한 이란은 크게 문제가 되지 않으며 핵폭탄 보유를 막기 위해 군사작전을 벌이는 것은 우리(미국) 문제지 자기들 문제가 아니라고 생각하는 동맹의 오만함은 불쾌함을 넘어서는 일”이라며 이란의 핵보유 저지를 위한유럽의 대응은 처참한 실패였다고 비난했다.

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