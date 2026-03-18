트럼프, 동맹국 ‘호르무즈 연합’ 거부에 분노 표출… “누구의 도움도 필요 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 여러 동맹국에게 전세계 에너지 수송의 길목인 호르무즈 해협에 군함 파견을 요구했지만 줄줄이 거절 당하자 17일(현지시간) “도움이 필요없다”며 노골적으로 분노를 드러냈다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “미국은 대부분의 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국으로부터 테러리스트 정권인 이란에 대한 우리의 군사작전에 관여하고 싶지 않다는 통보를 받았다”고 밝혔다. 그는 이어 “거의 모든 나라가 우리가 하고 있는 일에 강력하게 동의하고 이란이 어떤 형태와 방식으로든 핵무기를 가지도록 허용돼선 안 된다는 사실에도 불구하고 말이다”라고 강조했다. 트럼프 대통령은 또 “하지만 나는 그들의 행위에 놀라지 않는다. 왜냐하면 나는 항상 나토를 일방통행으로 여겼기 때문”이라며 “미국이 나토 회원국 보호를 위해 매년 수천억 달러를 썼다”고 주장했다. 이어 “우리는 그들을 보호하겠지만 그들은 우리를 위해, 특히 필요한 시점에 아무 것도 하지 않을 것”이라고 강한 불만을 드러냈다.

사진=AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 대이란 군사작전이 상당한 성과를 거뒀다면서 “이런 군사적 성공을 거뒀다는 사실 때문에 우리는 더 이상 나토 회원국의 지원이 필요하지 않고 바라지도 않는다. 우리는 그런 적이 없다. 일본, 호주나 한국도 마찬가지”라며 “전 세계에서 가장 강력한 국가인 미 합중국의 대통령으로서 말하건대 우리는 누구의 도움도 필요 없다!”고 부연했다.

이같은 트럼프 대통령의 글은 호르무즈 해협 상선 호위를 위해 군함 파견 등으로 협조하라는 요구에 동맹국들이 공개적으로 거부 의사를 밝히자 강하게 불만을 표출한 것으로 해석된다. 독일을 비롯한 여러 동맹국은 ‘호르무즈 연합’에 참여할 의사가 없다며 공개적으로 선을 그었고 다른 국가들도 신중한 태도를 보이고 있다.

트럼프 대통령이 나토와 일본, 호주, 한국을 거론하며 누구의 도움도 필요 없다고 강조한 점으로 미뤄 다른 방식의 지원 제공 요구 등 ‘호르무즈 연합’ 구상에 변화가 예상된다.

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